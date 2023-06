Turneul SoNoRo Conac XI continuă cu un concert la reședința din Socolari a pictorului Gheorghe Fikl

A doua parte a turneul SoNoRo Conac continuă în perioada 22-27 iunie 2023, cu cinci concerte în spații selectate atent, în spiritul proiectului – acela de a pune în valoare arhitectura de patrimoniu și clădirile excepționale din România.

Ediția a XI-a este intitulată „The Fiddler on the Roof” – o trimitere la instrumentele de coarde prezente în turneu, dintre care două viori Stradivarius. Concertele programate în luna iunie vor fi susținute de muzicienii Alexandra Tîrșu (vioară), Kirill Troussov (vioară) și Răzvan Popovici (violă). Primul concert din această parte a turneului va avea loc la reședința din Socolari a pictorului Gheorghe Fikl – joi, 22 iunie, de la ora 19:00. Accesul este liber, iar rezervările se fac pe site-ul https://conac.sonoro.org/.

Din volumul „Dicționar de instrumente muzicale”, de Valeriu Bărbuceanu, aflăm că „Pentru a construi o vioară se folosesc cca 70 de piese din lemn de brad, paltin și arțar […]” și că „[…] în general se construiesc patru categorii de viori: de serie (modele de fabrică); pentru avansați (viori de serie, însă realizate dintr-un lemn mai bun, cu fibră deasă); pentru maeștri (de fabrică, realizate de diferiți lutieri specializați; unii fac fața, alții spatele, alții gâtul); pentru maeștri (realizate de un singur lutier, care își pune semnătura în interiorul instrumentului și data când a fost realizat)”. Cât despre Antonio Stradivari (în latină, Stradivarius – 1644?-1737), a fost un lutier italian care a dus meșteșugul fabricării viorii la nivel de perfecțiune și se estimează că a construit în jur de 1100 de instrumente (viori, viole, violoncele ș.a.). În prezent mai există 550 de viori, niciuna identică; așadar, această ediție SoNoRo Conac devine și mai valoroasă prin prezența celor două viori Stradivarius la concertele care urmează.

Violonista Alexandra Tîrșu s-a născut în 1992 și a studiat la Universitatea de Muzică și Artă Dramatică din Viena cu Anton Sorokow, apoi, din 2017, la Universitatea de Muzică și Arte din Viena, cu profesorul Pavel Vernikov. Tânăra muziciană din Moldova este din ce în ce mai apreciată, fiind considerată vârful de lance al generației sale. Laureată a Competiției Internaționale de Muzică din Seul în 2018, interpretările ei au avut parte de aprecieri elogioase în publicații precum The Strad, Classical Music Magazine și Südeutsche Zeitung. A obținut premiul al treilea și premiul publicului la prestigioasa competiție ARD din 2021. Alexandra Tîrșu interpretează la o vioară Stradivarius din 1699, la care a cântat Ida Haendel, o mare violonistă a secolului XX.

Îndrumat de Sir Yehudi Menuhin încă de la o vârstă fragedă, Kirill Troussov este acum recunoscut ca unul dintre cei mai importanți violoniști din prezent. Presa internațională îi descrie interpretarea ca fiind de „…o eleganță impresionantă, o tehnică ireproșabilă, o sensibilitate muzicală excepțională și sonorități de o frumusețe pură…”. Kirill Troussov este invitat regulat în săli de concert prestigioase și la festivaluri internaționale de muzică de renume, în întreaga lume. Cântă pe vioara Antonio Stradivari „Brodsky” din 1702, pe care violonistul Adolph Brodsky a interpretat în premieră mondială concertul pentru vioară al lui Ceaikovski, în data de 4 decembrie 1881.

Răzvan Popovici a studiat la Salzburg, Paris şi Freiburg și a cântat ca solist în sala Filarmonicii din Köln, Festspielhaus Baden-Baden, Ateneul Român din București, Prinzregententheater din München şi Théâtre des Champs-Elysées din Paris. Este invitat la festivaluri din întreaga lume, iar printre sălile celebre în care a cântat se numără Carnegie Hall din New York, Musashino Hall din Tokio, Concertgebouw Amsterdam, Konzerthaus şi Musikverein din Viena, South Bank și Wigmore Hall din Londra, YMCA din Ierusalim sau Bozar din Bruxelles. De asemenea, concertează regulat în mediul internațional ca membru al Ansamblului Raro.

De 17 ani, Răzvan Popovici predă tinerilor cursuri de măiestrie, iar în acest an va deveni profesor de violă la Conservatorul Regal din Anvers.

„Am început turneul SoNoRo Conac în luna martie cu trei concerte în Templul Coral din București, Teatrul Național din Caracal și Muzeul Județean de Artă Prahova «Ion Ionescu-Quintus» din Ploiești, iar în iunie vă propunem încă cinci concerte în spații în care ajungem pentru prima dată în istoricul turneului și pe care abia așteptăm să le umplem cu muzică. Locurile pe care le-am ales în acest an constituie repere de arhitectură și cultură națională și ar putea fi oricând incluse într-o listă de superlative arhitectonice și turistice ale României. Sunt încântat că deschidem a doua parte a turneului cu un concert la reședința din Socolari a pictorului Gheorghe Fikl, unul dintre artiştii contemporani cei mai impresionanţi prin ascensiunea de cotă şi interesul din partea colecţionarilor în România postcomunistă. Cred că este deja cunoscută apetența noastră pentru pictură și întâlniri fertile dintre arte”, declară Răzvan Popovici, Directorul turneului SoNoRo Conac.

„A doua parte a turneului «The Fiddler on the Roof» promite să fie un regal pe toată linia: de la talentul muzicienilor Alexandra Tîrșu, Kirill Troussov și Răzvan Popovici până la cele două viori Stradivarius, de la locurile care vor găzdui concertele și care reprezintă premiere pentru turneu și până la lucrările din repertoriu. BRD și SoNoRo Conac sunt alături de peste un deceniu, însă datorită calității excepționale a acestui eveniment, acești 10 ani par să fi trecut prea repede. Suntem recunoscători celor care ne-au urmat în acest demers, turneul are deja un public în permanentă creștere, rezultat din pariul de a aduce laolaltă cele mai frumoase clădiri de patrimoniu și cele mai frumoase armonii”, a declarat Flavia Popa, Secretar General BRD.

Reședința din Socolari a pictorului Gheorghe Fikl este un spațiu de creație unde pictorul a amenajat un atelier de pictură și câteva galerii de artă. Gheorghe Fikl își creează aici operele, iar vernisajele sunt urmate de concerte, din dorința acestuia de a îmbina arta vizuală cu muzica. Clădirile vechi, din piatră, se situează între dealuri, în mijlocul naturii, lângă Cheile Nerei. Scenele pentru concerte sunt amplasate în aer liber, în contrast cu natura sălbatică.

Cu expoziţii personale în Timișoara și București, precum și în New York, Luxemburg și Londra, lucrările artistului Gheorghe Fikl fac parte din importante colecții private din țară și străinătate, incluzând colecția Regelui Charles al III-lea. Pictorul a expus și la Muzeul National Ajuda în Portugalia – un spațiu care a prezentat artiști de talia lui Joan Miro sau Joana Vasconcelos. Trăieşte şi lucrează în Timişoara şi Socolari.

Socolari este numit „satul artiștilor timișoreni”, acesta fiind repopulat cu artiști încă din anii ’90.

Turneul SoNoRo Conac va continua astfel:

23 iunie, ora 19:00 – Palatul de Justiție Arad, județul Arad

24 iunie, ora 19:00 – Biserica și Claustrul Mănăstirii Franciscanilor, Gherla, județul Cluj

26 iunie, ora 19:00 – Castelul Teleki, Posmuș, județul Bistrița-Năsăud

27 iunie, ora 19:00 – Colonia Pictorilor, Baia Mare, județul Maramureș

