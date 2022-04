„Turneul” „Forbes România Best Cities For Business” a început la Timișoara

Startul „turneului” din acest an „Forbes România Best Cities For Business” începe la Timișoara, într-o conferință dedicată provocărilor mediului de afaceri, în care sunt reuniți reprezentanți ai centrului universitar timișorean și reprezentanți ai comunității de business din Timișoara.

Cu acest prilej, prof. Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest Timișoara, în intervenția care i-a revenit, a preferat să spun lucrurilor pe nume:

”Europa este a regiunilor. Timișul, în Regiunea Vest, este la 91% ca PIB pe cap de locuitor față de media UE, iar nivelul PIB-ul acoperă jumătate din întreaga regiune, cu patru județe.

Întrebarea este cum urcăm treptele competiției, cum activăm împreună parteneriatul dintre mediul universitar – mediul de business – administrația publică, pentru viitorul nostru european?

Mediul universitar încearcă să inoveze. Dar nu reușim singuri!

Niciun oraș dezvoltat al Europei nu s-a remarcat în afara creșterii și evoluției universitare.

Ce aștept eu de la Timișoara?

Nu îmi doresc o Timișoară obedientă sau liniștită.

Îmi doresc acea Timișoară care mi-a rămas în suflet încă de când eram student, despre care se spunea inspirat: „Dacă sufletul tău înțelege de la rock până la imnuri și rugi, te salut, tineret în adidași, te salut – Timișoară în blugi”. Era Timișoara studenților, a celor care veneau aici pentru efervescență, pentru modul flamboaiant în care lumea inova și exista.

Aceasta este Timișoara care va dezvolta și progres și forță de muncă și antreprenoriat. Acest lucru nu-l vom putea realiza decât împreună!”

Oportunitățile, provocările și dificultățile mediului de afaceri timișean au fost expuse de președintele CJ Timiș, Alin Nica, în cadrul Forbes Best Cities For Business 2022. Evenimentul, organizat la Timișoara, a reunit factorii de decizie locali, precum și reprezentanții întregii comunități de business.

Președintele CJ a subliniat dificultățile generate de războiul din Ucraina, situație ce poate crea totuși și noi oportunități de dezvoltare. „Există potențial, există forță de muncă de calitate, mediu propice investițiilor, există calitatea vieții. Suntem județul, după București, cu cele mai multe exporturi și unul dintre puținele cu excedent comercial. Pentru viitor, nu ne dorim dezvoltare cu orice preț, ci să fie sustenabilă. Vrem investiții în cercetare, agricultură și zona de IT&C. Pe lângă aceste direcții, mai avem și creșterea nivelului de antreprenoriat local”, a transmis Alin Nica.

