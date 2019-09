Uber Eats se lansează în Timișoara

Uber România anunţă extinderea Uber Eats, serviciul global de livrare de mâncare, în Timișoara. Începând de astăzi, timișorenii vor putea comanda mâncarea preferată din aplicația Uber Eats sau de pe ubereats.com, unde vor putea alege dintre cele peste 60 de restaurante existente. Comanda este livrată în siguranță, într-un timp mediu de 35 de minute.





Uber Eats este o aplicație separată de livrare de mâncare care folosește aceeași tehnologie Uber, ce permite utilizatorilor să călătorească simplu și eficient prin orașe. În parteneriat cu peste 220.000 de restaurante din peste 500 de orașe din peste 36 de țări, Uber Eats livrează mâncare pentru milioane de oameni prin simpla apăsare a unui buton.

Prin Uber Eats, locuitorii orașului Timișoara vor putea comanda mâncare pentru toate gusturile și ocaziile, 7 zile pe săptămână, de la peste 60 de restaurante disponibile în aplicație. Utilizatorii vor găsi pe platformă o gamă largă de opțiuni culinare, disponibile în același loc și livrate proaspete și rapid. Printre restaurantele prezente momentan pe Uber Eats în Timișoara se numără Spartan, Chopstix Ready to Box, The Drunken Rat și Meat Busters.

Serviciul va fi disponibil între 10:30 și 24:00, în zona centrală a orașului, dar și în zone precum Calea Sever Bocu și Calea Martirilor.





„După un an de lansarea Uber Eats în București, am decis să ne extindem și în Timișoara, pentru că reprezintă un oraș cu mult potențial în această direcție.

Timișorenii sunt receptivi la noi modalități de a comanda mâncare livrată rapid cu ajutorul tehnologiei, atât din punct de vedere al utilizatorilor, cât și din perspectiva restaurantelor. În plus, Uber Eats a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri din București, iar acest lucru ne-a încurajat să lansăm serviciul și în Timișoara. Astfel, restaurantele vor avea posibilitatea de a ajunge la un număr mai mare clienți, în timp ce mâncarea preferată va ajunge la utilizatorii timișoreni printr-o simplă apăsare de buton.” spune Ioana Ilie-Dobre, Country Manager Uber Eats România.

„Am luat decizia de a intra pe Uber Eats, pentru că vrem să ajungem la cât mai mulți dintre clienții noștri care nu au timp să ne calce pragul. Sperăm ca acest parteneriat să fie un serviciu apreciat atât de clienții fideli, cât și de cei mai noi, în special pentru că de acum înainte vor avea posibilitatea de a primi preparatele noastre acasă sau la birou într-un timp eficient.” a declarat Ioana Bota – Oro Toro și Meat Busters, Timișoara.

Mâncare livrată la o uber viteză

Pentru a mulțumi utilizatorii care-și doresc ca mâncarea să fie livrată rapid și în siguranță, Uber Eats colaborează cu parteneri cu biciclete, scutere și mașini, pentru a livra într-un timp mediu de 35 de minute, cu posibilitatea de a urmări în timp real comanda în aplicație de la solicitare și până la expediere.

Tehnologie care ajută dezvoltarea afacerilor locale

Peste tot în lume, aplicaţia oferă restaurantelor acces la mai mulţi clienţi și la date statistice care le pot ajuta să crească și să se adapteze pe piaţa de livrare a mâncării, aflată în plină creştere. Cele peste 60 de restaurante timișorene prezente momentan în aplicația Uber Eats vor beneficia de aceleași avantaje. De exemplu, în București, Uber Eats a încheiat parteneriate cu peste 800 de restaurante, multe dintre ele înregistrând o creștere a cifrei de afaceri, datorită aplicației. Conform unui studiu printre 50 de restaurante de top prezente pe Uber Eats în București, 82% dintre acestea au menționat că aplicația le ajută să crească numărul de comenzi, beneficiază de livrare rapidă (70%) și de vizibilitate mai mare a afacerii (68%). Aproape jumătate (47%) au spus că au înregistrat o creștere între 10 și 30%.

„Majoritatea consumatorilor Uber Eats se orientează pentru masa de prânz iar noi am promovat ideea de mic dejun în weekend, așadar vânzările noastre de pe aplicație în timpul weekendului au crescut cu cel puțin 50%,” precizează Radu Darie, Atelierul de Tarte, restaurant care s-a înscris chiar la momentul lansării aplicației în București. „În 2018, colaborarea noastră cu Uber Eats a dus la o creștere a cifrei de afaceri, cu circa 20-25% față de anul anterior pentru că utilizatorii au început să comande și în timpul săptămânii. În prezent, aproximativ 20% din totalul vânzărilor vin de pe Uber Eats,” spune Radu Darie.

Câteva informații utile pentru timișorenii care vor intra pe Uber Eats:

Cum comanzi:

Descarcă aplicaţia sau intră pe ubereats.com Conectează-te cu aceleași date de logare ale contului tău Uber sau creează-ți un cont Introdu punctul de livrare – poate fi acasă, la birou sau oriunde te afli în oraș Alege dintre sutele de opțiuni – caută restaurantele preferatele sau filtrează căutarea după preparate, preț, timp de livrare sau restricții dietetice Plasează comanda printr-o simplă apăsare de buton și plătește cu cardul adăugat în aplicație Urmărește-ți comanda în timp real- vezi cum aceasta e preluată și livrată la ușa ta sau în fața clădirii, în funcție de cum preferi.

De ce Uber EATS – principalele caracteristici ale aplicației

Nu există comandă minimă – poți comanda doar o supă, dacă dorești. Prețurile sunt stabilite de restaurantele partenere, conform meniului lor. Pe lângă costul mâncării, există un cost fix de livrare de 5,99 lei, indiferent de cât comanzi.

– poți comanda doar o supă, dacă dorești. Prețurile sunt stabilite de restaurantele partenere, conform meniului lor. Pe lângă costul mâncării, există un cost fix de livrare de 5,99 lei, indiferent de cât comanzi. Programează o comandă – pentru cei cărora le place să planifice, Uber Eats a introdus posibilitatea de a programa livrarea unei comenzi cu până la o săptămână înainte.

– pentru cei cărora le place să planifice, Uber Eats a introdus posibilitatea de a programa livrarea unei comenzi cu până la o săptămână înainte. Urmărește-ți comanda în timp real – aplicația îți arată stadiul comenzii tale, pas cu pas. Urmărește în timp real cum este preparată, ridicată și livrată.

aplicația îți arată stadiul comenzii tale, pas cu pas. Urmărește în timp real cum este preparată, ridicată și livrată. Recomandări personalizate – aplicația îți va sugera adrese de livrare din trecut, mâncarea preferată, opțiuni cu timp de livrare mai mic de 25 de minute sau feluri populare din apropierea adresei tale. Aceste recomandări se vor baza pe comenzile anterioare și pe variabile precum ora și locul livrării.

aplicația îți va sugera adrese de livrare din trecut, mâncarea preferată, opțiuni cu timp de livrare mai mic de 25 de minute sau feluri populare din apropierea adresei tale. Aceste recomandări se vor baza pe comenzile anterioare și pe variabile precum ora și locul livrării. Filtre pentru a ajunge ușor la mâncarea potrivită – poți căuta restaurante în funcție de anumite criterii specifice, cum ar fi viteza de livrare, prețul sau restricțiile alimentare. Dacă vrei să vezi alimentele vegetariene disponibile în 30 de minute, aplicația folosește informațiile despre mâncare și timpul mediu de preparare pentru a genera rezultatele potrivite pentru fiecare.

poți căuta restaurante în funcție de anumite criterii specifice, cum ar fi viteza de livrare, prețul sau restricțiile alimentare. Dacă vrei să vezi alimentele vegetariene disponibile în 30 de minute, aplicația folosește informațiile despre mâncare și timpul mediu de preparare pentru a genera rezultatele potrivite pentru fiecare. Descoperă tot ce are orașul mai bun de oferit – la fel ca sistemul de evaluare cu care deja te-ai obișnuit în aplicația Uber, cu Uber Eats poți vedea evaluarea restaurantelor în urma experiențelor celorlalți utilizatori.

– la fel ca sistemul de evaluare cu care deja te-ai obișnuit în aplicația Uber, cu Uber Eats poți vedea evaluarea restaurantelor în urma experiențelor celorlalți utilizatori. Poți indica cu precizie locul de livrare – indiferent că ești acasă, la birou sau în parc, poți introduce instrucțiuni specifice și poți cere să primești mâncarea la ușa, în fața clădirii sau, spre exemplu, “lângă statuia din Piața Unirii”.

– indiferent că ești acasă, la birou sau în parc, poți introduce instrucțiuni specifice și poți cere să primești mâncarea la ușa, în fața clădirii sau, spre exemplu, “lângă statuia din Piața Unirii”. Comandă-ți mâncarea în timpul cursei tale Uber – când ești în cursă, poți accesa Uber Eats direct din aplicația Uber, astfel încât cina ta să ajungă la destinație în același timp cu tine.

