“Uită-te de unde ies, ferească Dumnezeu”. Cuib de șerpi filmat la Timișoara, pe malul Begăi – Video

O familie, care a ieșit la plimbare la Timișoara, pe malul Begăi, a avut o surpriză uriașă. La mică depărtare, se încolăceau unul peste altul zeci de șerpi.

Reptilele erau destul de numeroase, iar oamenii au filmat uimiți de la distanță.

Pe malul Begai Timisoara! Publicată de Munteanu Cristian pe Sâmbătă, 16 mai 2020

“Am ieșit la plimbare sâmbătă și mergând pe malul Begai am vazut aceasta gramada de serpi. Mie nu mi-e frica de ei ca stiu ca sunt de apa, dar am mai fost cu sotia si cu copiii, care au ramas uimiti. Nu au mai vazut asa ceva, nici eu nu am vazut pana acum atat de mulți. Nu cred ca este sigur sa te plimbi pe malul Begai in condiţiile astea, dar nici nu ai ce sa le faci. Nu au incercat sa atace, dar s-au speriat cand ne-au vazut si au inceput sa plece” a declarat pentru expressdebanat.ro autorul filmării.

