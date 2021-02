Uluitoarea inginerie Vlad Voiculescu

Vlad Voiculescu nu se lasă. A pus ochii pe o colosală afacere imobiliară și merge înainte. Indiferent de consecințe. Am dezvăluit ce pusese la cale în primul mandat cu 130 de unități spitalicești din România. În al doilea mandat la Ministerul Sănătății, continuă în ritm susținut ceea ce nu a mai putut finaliza, întrucât Guvernul Cioloș, din care făcuse parte, a căzut. Astăzi prezint ultima noutate. Planul de acaparare al Institutului Ana Aslan.

Ceea ce părea incredibil a fost confirmat de ministrul Florian Bodog. Când acesta și-a preluat mandatul la portofoliul Sănătății, a găsit pe birou lista cu cele 100 de unități spitalicești din țară pe care Vlad Voiculescu intenționa să le dezafecteze. Figurase pe această listă la poziția 50 Institutul de Geriatrie Ana Aslan. În ultimele zile, încercând să precipite lucrurile, Vlad Voiculescu mutase Institulul Ana Aslan pe poziția a doua. Urma să se întâmple ceea ce proiectase Voiculescu în cazul tuturor celorlalte unități spitalicești. Sub pretextul că devenise impropriu, că nu se mai califica pentru practicarea unei medicine moderne, institutul urma să fie închis. În locul său, utilizând suprafața de 33 de hectare, parțial împădurită, și potențialul termal, Vlad Voiculescu proiectase altceva. O nouă unitate spitalicească, ca să nu bată prea tare la ochi și, în spatele acestui paravan, o extindere de tip imobiliar. Un hotel, vezi Doamne, pentru rudele pacienților și alte construcții de același fel. Repet: dezvăluirea mea părea atât de fantezistă în urmă cu trei ani, încât sunt puțini cei care au luat-o cu adevărat în serios. Apoi domnul Bodog a confirmat.

Astăzi însă dispun de o probă zdrobitoare. Și mă refer de această dată strict la Institutul de Geriatrie Ana Aslan. Ce credeți că a făcut domnul Voiculescu într-una dintre ultimele zile ale lunii decembrie anul trecut? Nici nu a fost reinstalat bine la portofoliul Ministerului Sănătății, că acesta a și dat o fugă la Otopeni pentru a-și vizita obiectivul. A dat o tură prin institut, inclusiv prin subsolurile acestuia. Oare de ce?

Aflăm, culmea, chiar din programul politic USR. Unde, ce să vezi? La capitolul Sănătate, există un subcapitol, numărul 23, intitulat „Lider european în îngrijirea vârstnicilor”. Aici este stabilită ținta „revigorării Institutului Ana Aslan și creării unei rețele naționale la standarde europene pentru asistența medicală geriatrică, cercetare și derontologie socială, îngrijire geriatrică și paliativă”. Uniunea Salvați România, sub bagheta lui Vlad Voiculescu, își propune „dezvoltarea brandului fanion și a metodei Ana Aslan ca ancoră a turismului medical de îngrijire”. Acest obiectiv va fi atins printr-o „investiție în transformarea Institutului Ana Aslan într-un pol de excelență în terapie și inovare; reabilitarea complexului din Otopeni”. Cum va fi montată această afacere, pentru ca obiectivul să fie atins? Prin „refacerea Institutului Ana Aslan, care presupune reabilitarea corpurilor vechi și construirea unui corp de clădire nou, după modelul celui actual, refacerea bazinelor, a caselor din complex, etc. În prezent capacitatea este de 2000 de cure de tratament pe an, iar în urma investiției s-ar putea ajunge la peste 10.000, fiind cel mai mare complex similar din Europa Centrală și de Est”. Investiția se va face în rețeaua TBRCM, deținută de Casa Națională de Pensii, care cuprinde hoteluri în 13 stațiuni balneo și transformarea în centre regionale Ana Aslan.

Mulți dintre cititori își pot pune în mod firesc întrebarea ce este în rău în asta? Unde greșește Vlad Voiculescu? În ce constă planul său diabolic? Aflăm dacă mergem pe urma banilor. Asemenea obiective, tot conform documentului oficial postat pe site-ul USR, sunt finanțate prin – atenție mare – „co-investestiție în proiecte private în domeniu – industrie farma-cosmetică, clinici de îngrijire, turism balnear, etc”. Tot nu se vede foarte clar unde este tâlhăria. Atunci să facem pasul următor. Să mergem mai departe. Lucrând tot cu materialul clientului. „Măsurile propuse în acest angajament se pot finanța ca un pachet unitar prin fonduri europene, din cadrul Mecanismulu pentru Redresare și Reziliență”. Și vine bomba: „Buget preconizat: 500 de milioane de euro”.

Diavolul lucrează prin detalii. Tot acest proiect imaginat de Vlad Voiculescu și inclus în programul politic USR va primi un nume ușor diferit de denumirea actuală a institutului Ana Aslan. Un nume nou din punct de vedere juridic. Oare de ce? Răspunsul vine de la sine. Acest institut, sub denumirea pe care o cunoaștem, consacrat în întreaga lume, va fi confiscat cu bani europeni și va primi sub aspect juridic o nouă denumire, dar care, evident, va conserva brandul Ana Aslan. Se iau 500 de miilioane de euro de la Uniunea Europeană, se amestecă cu ceva mărunțiș procurat din industria farma și din industria de cosmetică, se plămădește o societate privată, care aspiră cât ai clipi totul. Ca să nu mai vorbim de modul în care ar urma să fie realizată uriașa investiție. Cu ajutorul unor societăți private, de preferină austriece, alese cu grijă de Vlad Voiculescu și care urmează să proiecteze, să construiască și să doteze cu aparatură, în baza bugetului accesat de la Uniunea Europeană, noul Institut Ana Aslan.

M-am oprit cu mare atenție asupra acestui proiect din două motive. În primul rând, pentru că el este scris negru pe alb în programul politic USR și nimeni nu mai poate contesta adevăratul obiectiv vizat de Vlad Voiculescu. Tocmai de aceea făceam mai sus precizarea că lucrăm cu „materialul clientului”. Al doilea motiv este că acest exemplu este ilustrativ pentru întreg planul vizat de Vlad Voiculescu în ceea ce privește unitățile spitalicești din România. La fel sau în mod asemănător se va proceda în sute de alte situații. Știți care este cea mai mare nenorocire a unităților spitalicești din România? Faptul că cele mai multe sunt amplasate în perimetre ale localităților, unde valoarea terenurilor este ridicată. Și aproape fără excepție unitățile spitalicești dispun, cum este și normal, de perimetre verzi în suprafață mare. De aceea, nu întâmplător, am precizat că Institutul Ana Aslan de la Otopeni este înzestrat cu 33 de hectare de teren, o bună parte reprezentând o pădure. Aceasta este bogăția vizată de Vlad Voiculescu pretutindeni în țară. Pur și simplu terenurile i-au făcut cu ochiul. Lui și mentorilor săi. Modernizarea unităților spitalicești, care este și ea o necesitate reală, pretutindeni în țară, este utlizată de Vlad Voiculescu doar ca un simplu pretext, pentru a da în folosul său și al partenerilor săi un mega-tun imobliar. Prin inginerii de felul celei descrise mai sus. În încheiere, iată, într-o formă, foarte sintetică, în ce constă jongleria. 1). Pui ochii pe niște proprietăți ale statului. În speță cele din domeniul sănătății. 2). Atragi fonduri europene cât mai mari și câțiva așa-ziși inevestitori aleși pe sprânceană. 3). Consumi banii pe realizarea unor mari proiecte cu ajutorul unor firme „partenere”. 4). Schimbi elegant, finuț, denumirea firmei, astfel încât din pălărie îți iese practic o societate comercială. 5). Noua societate preia întreaga afacere, iar populația rămâne cu buza umflată.

