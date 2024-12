Un ales liberal renunță la postul de consilier județean

Unul dintre consilierii județeni liberali, ales pe listele PNL în această vară, a decis să demisioneze din funcție. Mihaela Calescu și-a anunțat renunțarea la post, decizia urmând să fie oficializată la ședința de plen din 16 decembrie. În luna noiembrie, Agenția Națională de Integritate anunța emiterea unui raport de incompatibilitate pe numele liberalei.

Pe 16 decembrie, aleșii județeni vor lua la cunoștință despre demisia din funcția de consilier județean depusă de Calescu Mihaela-Maria, reprezentanta PNL. Pe data de 4 noiembrie, Agenţia Naţională de Integritate (ANI) anunța că a constatat starea de incompatibilitate în cazul consilierei judeţene PNL Mihaela Calescu. Aceasta ar fi exercitat simultan funcţia de consilier judeţean cu cea de director sau administrator la mai multe societăţi.

Conform anunțului de la acel moment, “în perioada 26 octombrie 2020 – 14 mai 2023 a exercitat simultan funcția de consilier județean și funcția de director general interimar, respectiv administrator/membru în Consiliul de Administrație al unei regii autonome de interes național care își are sediul în municipiul Timișoara; în perioada 18 mai – 18 noiembrie 2021 a exercitat simultan funcția de consilier județean și funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al unei societăți comerciale de interes local aflată sub autoritatea Consiliului Local Timișoara (acționar unic); în perioada 26 octombrie 2020 – 18 mai 2021 a exercitat simultan funcția de consilier județean și funcția de membru în Consiliul de Administrație al unei societăți comerciale de interes local aflată sub autoritatea Consiliului Local Timișoara”.

Se pare că alesul liberal nu a mai contestat decizia și să aștepte impunerea unei decizii, ci a decis să renunțe la post, având la bază și motive personale, ea vorbind despre faptul că în prezent lucrează la București.

”Având în vedere adresa nr. 35875/03.12.2024 prin care doamna Calescu Mihaela-Maria și-a înaintat demisia renunțând la mandatul de consilier județean deținut în cadrul Consiliul Județean Timiș, (…) În consecință, propunem adoptarea unei hotărâri de către consiliul județean pentru constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al doamnei Calescu Mihaela-Maria și vacantarea locului de consilier județean deținut în consiliul județean”, se spune în textul hotărârii de consiliu județean.

În mod normal, următorul pe listă pentru un post de consilier este liberalul Laurențiu Timiș.

Comentarii

comentarii