Un arădean izolat la domiciliu a plecat la Aeroport, la Timișoara

Inconștiență maximă pentru un arădean din Macea, care deși era izolat la domiciliu, a plecat la cumpărături prin comună și apoi, la aeroport la Timișoara fără să-i pese că poate îmbolnăvi și alte persoane. Polițiștii din Macea au sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, unde s-a înregistrat ieri un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „zădărnicirea combaterii bolilor”, pe numele bărbatului din Macea.

„Din conţinutul actului de sesizare rezultă că în data de 20.03.2020, organele de cercetare penală din cadrul IPJ Arad – Postul de Poliţie Macea s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că o persoană aflată în izolare la domiciliu, a părăsit în data de 19.03.2020 locuinţa, în vederea efectuării de diverse cumpărături pe raza localităţii Macea, iar în aceeaşi zi în jurul orei 17:40 s-a deplasat la Aeroportul Internaţional Timişoara pentru a-l prelua pe fratele lui ce se întorcea din Franţa. În prezent se efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „Zădărnicirea combaterii bolilor” prev. şi ped. de art.352 alin.1 din C. pen. Urmărirea penală continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi a stabilirii răspunderii penale”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad.

Comentarii

comentarii