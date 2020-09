Un “băiat deștept” a cumpărat strada și cere un abonament de 450 de euro pe lună ca locuitorii din zonă să poată merge acasă

450 de euro pe lună e abonamentul ca să poți să treci pe strada pe care locuiești, în Arad. Un “băiat deștept” a cumpărat strada și acum cere taxă pentru proprietarii caselor din acea zonă.

Locuitorii de pe o stradă din Arad s-au trezit că li se cere un abonament pentru a putea ajunge la casele lor. Strada e proprietatea privată a unui dezvoltator imobiliar și acesta a afișat tarifele de acces spre propria locuință.

Totul a fost povestit pe Facebook de o arădeancă, surprinsă că dacă nu plătește nu mai ar acces la propria casă.

“Circ si tupeu “made in Romania”, pe strada Diogene, in Arad…. pe nervii si pe banii noștri.

Acum vreo 7 ani ne-am cumparat casuta visurilor noastre pe strada Diogene si am facut greseala de a nu ne interesa de statusul strazii care asigura acces catorva sute de familii. Aceeasi greseala au facut-o, am aflat ulterior, si majoritatea celorlalti locuitori din zona: nici prin gand nu ne-a trecut ca strada nu ar fi strada “cu acte in regula”. Primaria a lasat strada in gestiunea dezvoltatorului pentru ca lipseau parte din amenajari. A refuzat sa o preia

