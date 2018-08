Un băiețel se zbate între viață și moarte după ce a fost lovit de o mașină

Un baietel de numai 11 ani se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost victima unui accident grav petrecut duminica dimineata intr-un sat de langa Lugoj.

Politistii au anuntat ca accidentul s-a produs pe raza localitatii Maguri, in jurul orei 2.40. Un sofer de 29 de ani, aflat la volanul unei masini, a surprins si accidentat grav baiatul in varsta de 11 ani care a incercat sa traverseze strada printr-un loc nepermis. Oamenii legii au anuntat ca in urma verificarii cu aparatul alcooltest a rezultat ca soferul nu a consumat alcool. Victima accidentului a fost transportata la Lugoj de unde a fost transferata in coma de gradul trei, la o clinica din Timisoara. In acest caz a fost intocmit un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.

