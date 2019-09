Un bărbat a dărâmat corturile electorale din Piața Libertății

Un bărbat de 30 de ani a distrus, în noaptea de 17 spre 18 septembrie, corturile electorale ale PNL, USR și PMP din Piața Libertății din Timișoara. El a fost surprins, în jurul orei 4.30, de sistemul de supraveghere video montat în zonă, fapt ce a făcut ca polițiștii locali care patrulau în apropiere să-l prindă cu ușurință.

În urma identificării s-a stabilit că bărbatul se numește C.F., are 30 de ani și are domiciliul în Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți. Acesta a declarat că doar a încercat să vadă dacă are putere să dărâme corturile, neavând o motivație anume, dar a recunoscut că a consumat băuturi alcoolice. El a precizat că lucrează în Austria și se află în Timișoara în trecere, fiind venit în concediu în țară.

Poliția Locală Timișoara transmite: „Bărbatul a fost predat polițiștilor de la Secția 1 în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Poliția Locală atrage atenția persoanelor certate cu legea să nu mai recurgă la gesturi care contravin normelor legale deoarece pot fi oricând identificați, pe raza municipiului Timișoara fiind amplasate camere de supraveghere în mai multe locații care au rolul de a-i depista pe cei care nu respectă actele normative în vigoare și pentru a conferi siguranță celorlalți cetățeni.”

