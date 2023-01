Un bărbat a murit și soția sa a fost grav rănită într-un accident, în Timiș

Un autoturism in care se aflau cele doua persoane, a fost izbit de doua autotrenuri, rezulta din primele cercetari ale politiei. Accidentul a avut loc in zona localitatii Lugojel, iar martorii acestui nefericit eveniment sustin ca autoturismul rula din directia Caransebes, spre Lugoj, cand la un moment dat, a intrat brusc pe contrasens, a fost lovit de un tir si mai apoi, proiectat intr-un altul. In urma impactului deosebit de violent, doua persoane, un barbat si o femeie, au ramas blocati in autovehicul, fiind extrasi dintre fiare de catre echipajele de descarcerare. Dintre victime, cel mai grav este barbatul, care si conducea autoturismul. Pentru a incerca salvarea lui, la locul accidentului a fost solicitat si un elicopter SMURD, care a aterizat pe sosea. Barbatul era in coma. Nu este exclus ca omului sa i se fi facut rau la volan si sa fi pierdut controlul masinii. Circulatia rutiera pe DN6 a fost blocata cateva zeci de minute. Politistii vor stabili imprejurarile exacte in care s-a produs accidentul, in urma anchetei ce a fost demarata. In acest caz, a fost intocmit un dosar penal, pentru vatamare corporala din culpa, scrie lugojinfo.ro.

“Am fost solicitati sa intervenim la un accident rutier pe DN6, la iesirea din localitatea Lugojel. La fata locului s-au deplasat de urgenta o autospeciala de prima interventie si comanda, o autospeciala de descarcerare si un echipaj SMURD, cu un efectiv de 10 pompieri, din cadrul Detasamentului Lugoj. Totodata, la locul accidentului s-au deplasat si doua ambulante SAJ si a fost alertat elicopterul SMURD CS. În accident au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism în care se aflau 2 peroane. În urma impactului, cele doua persoane din autoturism au ramas încarcerate. Victimele au fost extrase de urgenta si predate echipajelor medicale, o victima constienta si o victima în stop cardio respirator. Personalul medical efectueaza manevrele de resuscitare pentru cea de-a doua victima. Soferul unui autotren a fost evaluat medical la fata locului, celalalt sofer nu a necesitat îngrijiri medicale.”, a anuntat ISU Timis.

La putin peste o ora de la accident, politistii au anuntat ca soferul autoturismului a decedat la spitalul din Lugoj.

” Un barbat, în varsta de 63 de ani, a condus un autoturism pe DN 6 dinspre Caransebes spre Lugoj, iar la un moment dat a patruns pe sensul opus de mers si a intrat în coliziune cu un tir condus de un barbat în varsta de 44 de ani. În urma impactului, tirul condus de barbatul de 44 de ani, a iesit în afara partii carosabile, iar autoturismul a fost proiectat într-un alt tir care se deplasa în spatele autoturismului. Conducatorul auto, sotia sa în varsta de 60 de ani si conducatorul tirului în varsta de 44 de ani, au fost raniti si transportati la spital. Conducatorului auto i s-au efectuat manevre de resuscitare la fata locului, dupa care a fost transportat la spitalul din Lugoj, unde a decedat. Politistii urmeaza sa stabileasca cauzele si împrejurarile producerii accidentului. A fost întocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.”, au anuntat politistii.

