Un bărbat care și-a amenințat cu moartea fosta iubită, angajată la Spitalul Județean din Timișoara, reținut de polițiștii din Giroc

In data de 5 august 2020, la Postul de Politie Giroc s-a prezentat o femeie in varsta de 45 ani, cadru medical, care a reclamat ca, in perioada mai 2020 – august 2020, fostul iubit, Anghel Marius Ionut, i-a trimis mai multe mesaje tip sms de amenintare cu moartea, iar, ieri, 4 august 2020, a venit sa o caute in zona unde-si desfasoara activitatea, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara, iar aceste fapte ii creeaza o stare de temere.

Politistii din Giroc au efectuat o serie de investigatii, ocazie cu care l-au identificat pe numitul Anghel Marius Ionut la locuinta sa de pe strada Intrarea Peru nr. 2, din Timisoara, unde statea fara forme legale, si l-au condus la Politia Giroc pentru cercetari.

In urma administrarii probatoriului, politistii din cadrul PP Giroc au dispus efectuarea in continuare a up fata de suspectul Anghel Marius Ionut pentru savarsirea infractiunii de amenintarea in forma continuata si hartuirea, masura efectuarii in continuare a urmaririi penale fata de suspect fiind confirmata de procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, scrie impactpress.ro.

