Un bărbat de etnie romă din Timiş a fost reţinut după ce a tras cu arma la un priveghi

Mai multi politisti si jandarmi din Lugoj si Timisoara au asigurat ordinea si linistea publica incepand de vineri seara la un priveghi ce a avut pe strada Rosada, din Lugoj.

Oamenii legii au supravegheat zona continuu dupa ce au fost anuntati ca in zona unui imobil de pe strada Rosada s-a auzit un foc de arma. Politistii si criminalistii insotiti de trupele speciale ale politiei au intervenit rapid si au constatat ca cele sesizate se confirma, ridicand un barbat care ar fi folosit un pistol cu munitie neletala. In urma cercetarilor s-a stabilit ca focul de arma a fost tras in plan vertical si nimeni nu a fost ranit. Barbatul care a tras cu pistolul a fost retinut si dus la audieri.

Mai multe surse judiciare au declarat pentru Lugoj Info.ro ca incidentul in care a fost folosita arma a venit pe fondul unor neintelegeri intre doua familii de romi. Cercetarile in acest caz continua intr-un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor si uz de arma nelegal.

Tot vineri seara, in timpul descinderii politistilor si jandarmilor la priveghi, nu mai putin de 11 persoane au fost amendate pentru nerespectarea masurilor pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Sursele consultate de Lugoj Info.ro au precizat ca luni la amiaza, imediat dupa inmormantare, efectivele marite au fost retrase din teren fara a avea loc incidente.

