Un bărbat din Giarmata a aruncat cu benzină pe vecinul său şi pe câinii acestuia

Un bărbat din Giarmata a vrut să îi dea foc unui vecin pentru că era deranjat de lătratul câinilor lui. A aruncat benzină pe el şi pe animale, pe care mai încercase în trecut să le otrăvească. Acum, individul e cercetat pentru ameninţări şi riscă până la trei ani de închisoare, scrie Observator News.

“Vino aici. Vino aici, mă! Îţi dau foc. Vino, mă, că îţi dau foc. Vino!”, ţipă bărbatul către câini. Camerele de supraveghere au surprins scenele şocante în care un bărbat şi câinii săi sunt stropiţi cu benzină de către un vecin. “Vino aici, că-ţi dau foc şi ţie. Vino! Eşti întreg la cap? Se sperie fata. O duc la spital, măi? Vino aici, mă! Eu nu mai pot cu potăile tale! Mă duc cu fata la spital din cauza ta!”, se adresează proprietarului animalelor.

Neînţelegerile dintre cei doi vecini sunt mai vechi, din cauza câinilor din rasa Akita american, Aby şi Enzo, în vârstă de 7, respectiv 4 ani. Conflictul a culminat în urmă cu trei săptămâni. Furios că din cauza lătratului copilul de 4 luni se sperie şi nu poate să doarmă, agresorul a luat o sticlă cu benzină şi a stropit animalele şi pe proprietarul lor, Alexandru. “A început să mă înjure, să mă facă cu ou şi cu oţet. Şi după câteva minute m-am trezit cu el la gard. Am început să o aud pe cateluşă cum schelălăie, cum se freacă pe jos. Îi intra probabil benzina în ochi, în gură”, a declarat Alexandru Manciu, proprietarul câinilor.

Proprietarul câinilor spune că nu e prima dată când e ameninţat iar animale, agresate. Ar mai fi fost otrăvite, lovite cu pietre şi vopsite cu spray. “Mi-am ieşit pur şi simplu din fire, nu am mai putut să gândesc când am văzut că fetiţa iar are fibrilaţii şi începe să plângă, să sughită. Păi, ce să fac… doar ca să îi fac o ameninţare către caini. Atâta tot”, a declarat Sorin Cordea, vecinul agresiv. “Când m-am mutat aici, acum trei ani, au început să latre non-stop. Trei săptămâni nu am dormit, zi noapte”, spune un alt vecin.

“Agresorul l-a împins pe clientul meu, care s-a lovit de un zid şi de un gard, rezultând 4 – 5 zile de îngrijiri medicale”, a declarat Sorin Pescarovici, avocat. După ce au fost stropiți cu benzină, de frica să nu li se facă rău, proprietarul şi-a dus câinii în alt județ, la părinții săi. Imediat, vecinii deranjaţi au observat. Autorităţile spun că nu pot interveni în cazul în care unele animale se manifestă zgomotos.

