Un bărbat din Timișoara trăiește din împrumuturi pentru că nu are buletin ca să-și scoată banii din cont, din cauza… crizei de plastic de la Evidența Persoanelor

Un bărbat din Timișoara trăiește din împrumuturi pentru că nu are buletin...

Criză de plastic pentru buletinele de identitate. Din cauza unor întârzieri în livrarea materialului din care se produc buletinele, solicitanții trebuie să aștepte chiar și 45 de zile până să primească un nou act.

Acestui bărbat din Timișoara i-a fost furat portofelul la începutul lunii februarie. A rămas atunci fără actul de identitate şi fără cardul bancar. Fără un document oficial, nu are acces la niciun leu din contul său. De aproximativ o săptămână, omul trăieşte din banii împrumutaţi.

„Am așteptat o săptămână de la programare ca să pot să introduc noile acte pentru noul buletin și am venit și au zis să aștept 30 de zile. Eu n-am cu ce trăi, am cardurile, am zeci de milioane pe carduri și nu pot să scot un leu”, spune bărbatul.

Din lipsă de plastic, nu se mai fac decât actele de identitate urgente la Poliţie. Pentru restul, termenul de primire a fost majorat la 30 de zile, de la 15, cât era înainte.

Bogdan Sperneac, șeful de la Evidența Persoanelor Timișoara: „În continuare am fost anunțați că vom avea o limită de 2 sau 3 acte de identitate pe zi, ceea ce este foarte puțin pentru un serviciu de dimensiunea celui de la Timișoara care nu deservește numai municipiul ci și 20 de comune arondate”.

Iulia Rădoi, șefa Serviciului Public de Evidență a Persoanelor Reșița: „Este în toată țara și toată țara are aceeași problemă, la orice SPECLEP din țară veți suna veți primi același răspuns: emitem cărțile de identitate la 30 de zile.”

Iar oamenii nu au de ales, trebuie să aștepte.

– Dacă trebuie să pleci din țară ce faci? Eu de exemplu stau parțial aici, parțial în Italia. Depui astăzi ai termenul de 15 zile, da? Și acum ăla nu e de 15 zile e de 30 de zile, ce faci? Angajatorul nu te așteaptă dincolo.

– Și eu sunt într-o situație, nu pot să-mi scot pensia că nu am buletinul valabil.

Materialele pentru actele de identitate din toată ţara sunt trimise de la Bucureşti, de Direcţia pentru evidenţa persoanelor şi adminstrarea bazelor de date. Autoritățile din capitală au promis remedierea cât mai rapidă a acestei probleme.

Sursa: digi24.ro

