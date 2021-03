Un bărbat s-a sinucis cu arma de vânătoare, la Jamu Mare. Victima suferea de depresie și a fost internată la Spitalul de Psihiatrie Gătaia

Moarte violenta pentru un barbat din localitatea Jamu Mare, judetul Timis, care nu a mai suportat singuratatea si s-a sinucis cu o pusca de vanatoare. Tragedia in urma careia Popa Octavian, in varsta de 63 de ani, si-a pus capat zilelor s-a intamplat, miercuri, 10 martie, inainte de orele pranzului. Vecinii au auzit impuscatura si au alertat politia.

In conditiile in care victima detinea legal arma de vanatoare cu care si-a zburat creierii, la cercetarile efectuate la fata locului au participat si politisti de la Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase (SAESP) din cadrul IPJ Timis, care au ridicat o carabina de calibrul 5,6, Hornet.

Potrivit colegilor din grupa de vanatoare de la Jamu Mare, Popa Octavian suferea de depresie si, nu cu mult timp in urma, a mai avut o tentativa de sinucidere prin otravire. Era extrem de afectat de singuratate, de faptul ca nu este cautat de rude, de membrii familiei. Accentuarea depresiei a dus la internarea sa temporara in Spitalul de Psihiatrie Gataia, moment in care permisul de port-arma ar fi trebuit sa-i fie retras.

“Ieri, un vanator de la Jamu Mare s-a sinucis cu arma pe care o detinea legal. Anterior a fost internat la Gataia cu probleme psihice pentru depresie. Daca AESP isi facea treaba sa-i retraga armele, asa cum o face la oameni nevinovati, nu se ajungea aici”, a acuzat Cosmin Maris, un vanator aflat in vizorul politistilor de la Arme, inca de la jumatatea lunii ianuarie, dupa ce a suferit un accident la o partida de vanatoare, care nu a fost raportat autoritatilor.

Pe de alta parte, politistii de la SAESP Timisoara spun ca internarea lui Popa Octavian la Gataia nu a fost anuntata la politie, asa cum ar fi fost obligati medicii.

“Nu este posibil sa stii ce face fiecare din cei peste 3000 de detinatori de arme din Timis, daca cei care sunt obligati sa ne anunte nu-si fac treaba. In 2018, cand a fost la viza, avea toate analizele si avizele psiho in regula. Daca a fost internat cu probleme, cei de la spital ar fi trebuit sa ne anunte”.

Popa Octavian avea permis pentru detinerea armei, nu si pentru participarea la partide de vanatoare. Ancheta in derulare va stabili imprejurarile in care s-a produs tragedia de la Jamu Mare si daca aceasta putea fi prevenita.

Sursa: impactpress.ro

