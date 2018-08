Un canadian mutat în Munţii Orăştiei a fost bătut crunt de șase localnici băuți

Stephen Izreal a emigrat, acum trei ani, alături de soția lui, din Canada în Munţii Orăştiei, în satul Costești de la poalele Sarmizegetusei Regia. Bărbatul a fost zilele trecute bătut crunt de câțiva localnici în stare de ebrietate. Motivul atacului este revoltător, iar canadianul se gândește să își dea în judecată consătenii.

Printr-un mesaj publicat pe Facebook, Stephen Izreal denunță atacul celor șase localnici din satul Costești. El a fost bătut crunt, alegându-se cu mai multe coaste rupte și vânătăi pe tot corpul.

Bărbatul este căsătorit cu o româncă, Teodora, alături de care s-a mutat acum trei ani într-o casă aflată la câţiva kilometri de Sarmizegetusa Regia. Aici, cuplul a construit un centru turistic, lucru care nu a fost pe placul localnicilor.

După mai multe șicanări și discuții, incidentul care a avut duminică seară a izbucnit de la un gest pe care Stepehen Izreal l-a găsit de neacceptat. Canadianul a atras atenția localnicilor să nu-și mai facă nevoile la gardul său, lucru care a stârnit furia celor șase bărbați.

Redăm postarea de pe Facebook a lui Stephen Izreal:

Localnici în stare de ebrietate amenință zona turistică a Sarmizegetusei Regia. Stephen a fost atacat de 6 bărbați îmbătați. Incidentul a avut loc la centrul turistic Vatra. Stephen are 2 coaste fracturate, vânătăi pe piept și pe cap. Condusul sub influență alcoolului poate cauza accidente teribile iar zona nu are un număr adecvat de poliție care să preia apelurile.

Va întrebăm: Ce să facem? Să îi dăm în judecată pentru a comunica un mesaj puternic către comunitate, sau să îi lăsăm să își continue viață cu obiceiurile lor acceptate?

Mulțumim pentru sugestii.

Stephen Izreal provine dintr-o familie cu strămoşi indieni din tribul Mohawk, iar în Canada a fost considerat un „vindecător’, potrivit Adevărul. El și soția lui sunt pasionați de spiritualitate, fapt ce i-a adus în România, în locul recunoscut pentru ȋncărcătură energetică, Sarmizegetusa Regia.

Soția lui Stephen, Teodora, a povestit într-o postare pe rețeaua de socializare cum au ajuns cei doi să locuiască în țara noastră:

„Locuind în Canada de la vârsta de 3 ani și vizitând țară deseori de-a lungul vieții, am simțit conexiunea cu locul meu băștinaș și dorul de a-l înțelege mai bine. Din cercetările mele, am învățat că civilizațiile indigene teritoriului modern român erau extraordinar de interesante și unice în lume.

În toamna 2015 am venit să vizitez pentru prima oară cetatea Sarmizegetusa Regia și m-am îndrăgostit de această zona mirifică. Așa a fost să fie că era o casă de vânzare în care, prin binecuvântarea realității mele, m-am mutat imediat. Aici începe viața mea ca româncă revenită în țară cu scopul de a onora și promova istoria strămoșilor indigeni și puterea latentă ascunsă în rădăcina neamului.”

Comentarii

comentarii