Un consilier local PMP, amendat după ce a plecat de la domiciliu deși era în carantină

Consilierul local PMP Marian Costea a aparut pe Facebook in timpul sedintei ordinare a consiliului local, de la volanul unui autoturism, observandu-se clar ca acesta conduce masina pe o strada. Mai multi internauti au reclamat faptul ca Marian Costea se afla pe sosea desi trebuia sa stea acasa. Consilierul a fost la inceputul lunii noiembrie intr-o excursie controversata in Turcia, iar la intoarcere a fost plasat in carantina deoarece tara se afla pe lista rosie a imbolnavirilor cu coronavirus.

Imaginile video pe care chiar el le-a furnizat pe internet au indicat clar ca a parasit domiciliul, astfel ca un echipaj al jandarmilor l-a verificat in timpul sedintei de consiliu local.

Jandarmii au stabilit ca Marian Costea nu se afla la domiciliu, asa ca a fost chemat de urgenta si a fost amendat cu 1000 de lei pentru parasirea locului de carantina, au anuntat reprezentantii Inspectoratului Judetean de Jandarmi Timis. Politicianului i s-a adus la cunostinta ca nu mai are voie sa plece pana la expirarea carantinei si risca un dosar penal daca mai incalca legea.

La inceputul acestei luni, acelasi individ, in calitate de politician, a ajuns in Turcia printr-un program destinat exclusiv elevilor si profesorilor. Costea nu a scos nici un ban din buzunar si asta deoarece prin program i-au fost asigurate gratuit masa, transportul si cazarea. Imediat ce presa a aflat de excursie, mai multe poze in care aparea Costea in Turcia au fost sterse de pe retelele de socializare sustinand ca el e o victima a presei.

