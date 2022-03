Un consilier local USR din Timișoara consideră că și fosta administrație are o parte de vină pentru incendiul din Complexul Studențesc

Răzvan Negrișanu, consilier local USR la Timișoara, consideră că și fosta administrație, condusă de Nicolae Robu, este vinovată dacă nu de producerea incendiului din Complexul Studențesc, măcar de felul în care focul s-a răspândit. Până recent nu ar fi existat reguli destul de clare privind mansardarea blocurilor, iar din asta ar fi avut de câștigat numai dezvoltatorii.

Vă amintim că în dimineața zilei de duminică, 13 martie, mansarda unui bloc de pe strada Mehadiei din Complexul Studențesc a luat foc. Incendiul s-a desfășurat pe o suprafață de 1.300 de metri pătrați, dar din fericire nu au fost înregistrate victime. Incidentul a fost raportat în jurul orei 06.30, iar până la 08.15 pompierii reușiseră să stingă flăcările. Cinci adulți și un copil au solicitat cazare și le-au fost găsite locuri, cu ajutorul primăriei, la internatul Liceului Azur. Restul locatarilor blocului au găsit cazare pe cont propriu, la rude sau cunoștințe.

Revenind la mesajul lui Negrișanu, acesta precizează că din imagini reiese că flăcările au cuprins mai intens numai mansarda din lemn, nu și restul blocului. Cu această ocazie, useristul amintește de noul regulament privind mansardarea, care a fost aprobat de Consiliul Local în septembrie, proiect inițiat chiar de el. În baza acestuia, evenimentele precum cel de duminică ar trebui să fie evitate, existând printre altele prevederi privind suprafața și densitatea construcțiilor, precum și folosirea unor materiale ignifuge. Iată explicațiile lui Negrișanu, așa cum le prezintă acesta pe rețelele de socializare:

„Dacă vechea administrație ar fi luat decizii în folosul cetățenilor și nu ar fi cedat presiunilor unor dezvoltatori care urmăreau doar interesul financiar, incendiul de la mansarda de pe strada Mehadia din Complexul Studențesc probabil nu s-ar fi întâmplat.

Corupția chiar poate să ucidă! Din fericire nicio persoană nu și-a pierdut viața în acest incendiu, dar distrugerile există și sunt semnificative. E ironic cum mansarda executată recent a ars în integralitate iar blocul propriu-zis, construit în urmă cu zeci de ani, a rezistat bine incendiului.

Tocmai pentru a preveni tragedii am propus și Consiliul Local a acceptat un nou regulament privind mansardarea. Și vă reamintesc că nu a fost ușor: primul proiect a fost respins de aparatul PMT, a doua variantă a fost «pierdută», am reușit de-abia din a treia încercare. Timp de jumătate de an a durat parcursul regulamentului prin aparat, timp în care am primit tot felul de telefoane să renunț. Nu am renunțat.

Regulamentul propus de mine, care este astăzi în vigoare, restricționează construcția de noi apartamente tip mansardă la maximum 60% din suprafața apartamentelor de la ultimul etaj. Asta înseamnă o densitate construită mai mică și implicit un risc mai redus de propagare a flăcărilor.

Mai impune dezvoltatorilor realizarea unui lift, o anumită geometrie pentru acoperiș, realizarea învelitorii din materiale incombustibile, ferestre tip mansardă, locuri de parcare și spații verzi pentru fiecare unitate construită. Tot regulamentul a fost gândit astfel încât să încurajeze calitatea proiectului și a execuției. Mansarda de pe strada Mehadia nu s-ar fi putut realiza în condițiile noului regulament.

Regulile clare, predictibile, precum și sancțiuni acolo unde acestea sunt încălcate, sunt calea pentru a evita tragedii”.

Comentarii

comentarii