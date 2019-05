Un fost candidat PSD la alegerile pentru Consiliul Județean Timiș, prins cu o mașină furată

Primarul Lugojului, Francisc Boldea, continua sa se inconjoare de tot felul de persoane care mai de care mai dubioase.

Un nou caz ajuns in atentia politiei demonstreaza inca odata faptul ca, pe langa infractori, Boldea a atras langa el tot felul de persoane controversate care iau decizii importante ce afecteaza viata lugojenilor.

In urma cu cateva zile, Alin Cimponeriu, candidat PSD la alegerile pentru Consiliul Judetean, dar si reprezentant al satului Tapia in Consiliul Local Lugoj, a ramas fara masina personala.

Cimponeriu, cunoscut pentru scandalurile pe care le provoaca des in timpul sedintelor de consiliu, a fost nevoit sa se intoarca de la Timisoara cu trenul dupa ce politistii au stabilit ca masina sa era furata din Italia.

“In urma cercetarilor intreprinse de politisti a rezultat faptul ca masina in cauza era data in urmarire de autoritatile italiene. Bunul a fost confiscat.”, au declarat reprezentantii IPJ Timis pentru Lugoj Info.ro. Cercetarile continua pentru a se stabili cu exactitate cine a furat masina si cum a ajuns aceasta in posesia apropiatului primarului.

