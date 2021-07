Un fost judecător de la Curtea de Apel Timișoara a decedat la doar 58 de ani

Lucian Lapadat, fost judecator la Curtea de Apel Timisoara, s-a stins din viata, la doar 58 de ani, din cauza unei boli degenerative pe care, atat pacientul, cat si medicii, nu au mai reusit sa o invinga.

Magistratul banatean a iesit la pensie in octombrie 2015, printr-un decret semnat de presedintele Klaus Iohannis, dupa ce a impartit dreptatea nu mai putin de 31 de ani. In ultimii ani, alaturi de colegii sai de complet Carmina Orza, Cristian Pup sau Trandafir Purcarita.

„Sufar de ceva vreme din cauza unui reumatism degenerativ cu o componentă neurologica, insotit de o hipotrofie musculara.

Activitatea de birou – care m-a determinat sa adopt diverse pozitii incomode si, probabil, incorecte ale coloanei vertebrale presupuse de orele de studiu pe dosare de-a lungul carierei mele de 31 de ani de magistrat – a fost si ea un factor favorizant al suferintei ce mi-a produs in timp o spondiloză cervicala.

Am dus pe picioare timp de mai multi ani aceste afectiuni cronice, amanand mereu inceperea unui tratament serios. Imi placea sa joc tenis de camp, iar primele semne ingrijoratoare pentru mine au fost date de dificultatea de a mai practica acest sport preferat.

Apoi, cu ocazia unui examen de promovare in cariera, pe fondul stres-ului accentuat asociat acestui eveniment, am constatat cu neplacere ca nu imi mai puteam ridica membrul drept decat la 45% din capacitatea sa totala”, scria Lucian Lapadat, optimist, in urma cu cinci ani, pe pagina unei clinici de kinetoterapie din Timisoara.

