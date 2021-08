Un fost ofițer de la Poliția Rutieră, tatăl a trei copii, și-a pierdut viața în îngrozitorul accident de la Albina

Tragedia rutiera care s-a produs, azi, pe DJ 592, in zona localitatii Albina, langa Timisoara, a indoliat comunitatea politistilor din Timis. Potrivit unei informatii provenite din sistem, printre victimele cumplitului accident provocat de soferul unui autotren, care a spulberat patru autoturisme, se afla si colonelul (r) Lambu Relu-Florian, 55 de ani, care s-a pensionat in urma cu cativa ani de la IPJ Timis.

In ultimii ani aflati in slujba legii, comisarul sef Lambu Relu a fost sef adjunct la Sectia 2 Politie Timisoara si, mai inainte, sef de tura la Politia Rutiera.

“Un om, pita lui Dumnezeu. Rar asa sefi la IPJ Timis. Foarte corect si apropiat de agenti, carora le tinea spatele, de cate ori era nevoie. S-a pensionat in urma cu cativa ani. Are trei baieti, carora le-a dat o educatie sanatoasa. Spre exemplu, unul din copiii lui a gasit un portoofel cu 1.300 de euro, langa Liceul Moisil. Stiti ce a facut? A sunat la 112 si l-a predat la politie. Asa si-a educat Relu copiii. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!”, a dezvaluit un politist, rapus de durerea pierderii unui coleg drag…

Drama este cu atat mai mare, cu cat, conform informatiilor primite pe surse, in accident ar fi decedat si mama politistului. Sotia fostului politist, Lambu Gabriela – Emilia, este consilier la Primaria Timisoara.

