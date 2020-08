Un fost polițist din Timișoara, condamnat la închisoare pentru că acorda protecție hoților de buzunare. a reclamat statul român la CEDO

Trimis in spatele gratiilor pentru a-si executa pedeapsa de 2 ani si patru luni de inchisoare primita in dosarul hotilor de buzunare din Timisoara, fostul inspector principal la Biroul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timis, George Gavrea, a reclamat statul roman la Curtea Europeana a Drepturilor Omului.

In memoriul care insoteste plangerea depusa la CEDO, fostul politist timisorean invoca faptul ca in timpul cercetarilor si a procesului penal i-au fost incalcate mai multe drepturi fundamentale.

“Apreciez ca prin Decizia penala nr. 1298/A/18.12.2019 a Curtii de Apel Timisoara mi-a fost incalcat dreptul la un proces echitabil, dreptul la un recurs efectiv, dreptul de a nu fi condamnat de doua ori pentru acceasi infractiune si dreptul la dublu grad de jurisdictie”, mentioneaza George Gavrea in memoriul depus la CEDO.

Printre alte, fostul politist acuza faptul ca, la Curtea de Apel Timisoara, judecatorii care au solutionat apelul sau, Ioan Nemes si Mircea Cretul, au format completul cu incalcarea normelor de repartizare aleatorie, astfel ca toate incheierile acestora ar fi lovite de nulitate.

Mai mult, Curtea de Apel Timisoara mentioneaza, in decizia de condamnare, ca a fost victima unei inscenari judiciare, “fapt ce ar fi necesitat o atentie sporita si desfiintarea in totalitate a hotararii de condamnare a Tribunalului Arad si trimiterea spre rejudecare”.

In motivarea acuzatiei ca a fost condamnat de doua ori pentru aceeasi infractiune, George Gavrea spune ca, pentru infractiunea de fals intelectual a fost condamnat o data la amenda administrativa de 1.000 de lei, prin ordonanta procurorului Damian de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis, dupa care, la interventia abuziva a unui procuror de la DIICOT Timisoara, a mai fost trimis in judecata si pedepsit, inca o data, pentru aceeasi infractiune.

“Trimiterea in judecata in acest dosar s-a facut intr-un mod extrem de fortat, denunturile au fost facute de catre persoane vulnerabile aflate in arest preventiv, respectiv hoti de buzunare cu notorietate in Timisoara, denunturi obtinute in schimbul inlocuirii masurilor preventive, cererea de inlocuire fiind facuta de catre DIICOT si nu de catre denuntatori”, se mai plange fostul politist.

Sursa: impacpress.ro

Comentarii

comentarii