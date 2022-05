Un fotoreporter din Timișoara și un jurnalist român, opriți de poliție în Ucraina

Freelancer-ul Mircea Barbu și fotoreporterul timișorean Virgil Simonescu au fost opriți de poliție în Ucraina. Agenții le-au cerut să șteargă o filmare cu drona a… unui lan de rapiță.

”Suntem reținuți de o ora pe marginea drumului si ni s-au luat Pașapoartele, legitimațiile de presa, au făcut poze la drona șamd. Totul pentru ca am filmat cu drona un lan de rapița in mijlocul pustietatii, pentru un reportaj DW despre agricultura ucraineana. Politia mi-a cerut sa șterg filmările fără sa-mi spuna in baza carei legi trebuie sa fac asta, așa ca am refuzat.

Acum spun ca ne vor escorta la sediul FSB din cea mai apropiată localitate. Am anunțat ambasada de la Kiev si așteptăm sa aflam si noi cu ce am greșit”, a scris Mircea Barbu.

Jurnalistul a revenit cu o postare după aproximativ 90 de minute: ”După o scurta discuție cu “un băiat” in civili ucrainenii ne-au dat drumul. Asta după ce s-au uitat la filmările din drona cu lanul de rapița si au apreciat calitatea filmării. La final ne-au spus ca avem tot dreptul legal sa filmam orice in afara de puncte militare strategie, ceea ce știam si evident ca respectam, si ne-au urat succes.

Văd in comentarii ca sunt mulți experți in lege marțială care si-ar fi dorit sa fim împușcați pe loc pentru simplul motiv ca am insistat sa se respecte legea, sa ni se respecte statutul de jurnaliști si sa ni se ofere o explicație legală pentru care trebuie sa ștergem filmările, adică munca noastră de peste zi.

O țara, fie ea si in război, e guvernata de legi. Mai dure, Mai restrictive, dar tot de legi. Altfel nici ei, nici noi, nu suntem cu nimic mai buni decât cei pe care ii numim pe buna dreptate ocupanți si dictatori.

O seara buna si mulțumiri ambasadei de la Kiev pentru promptitudinea cu care ne-au răspuns si ajutat!”, a scris pe pagina sa de facebook Mircea Barbu.

În poza doi aveți “lanul de rapița strategic”:

Comentarii

comentarii