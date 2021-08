Un fundaș bulgar în lotul de baschet al SCM Timișoara pentru sezonul 2021 -2022

Ivan Lilov a devenit jucătorul echipei SCM Timișoara și va acoperi postul de shooting guard. Bulgarul are 33 de ani (născut pe 6 august 1988), 1,96 metri, 100 kg și va purta nr. 6 pe maiou. În România, a mai jucat la Gaz Metan Mediaș, în 2013, și vine de la Yambol BC, echipă din țara sa natală.

„Știu că Timișoara are o organizare bună și că este una dintre cele mai bune echipe din România. Voi face tot posibilul să ajungem sus în noul sezon, cred că vom reuși acest lucru cu spirit de echipă și muncind ca un grup unit. Am văzut că baschetul românesc devine tot mai bun de la un an la altul și sunt fericit că mi s-a oferit șansa să pot evolua aici. Voi lucra pentru prima dată cu Dragan Petricevic, am auzit că este un antrenor bun, care pune accent pe disciplină în teren. Sper să nu mai existe restricții, iar suporterii să vină la sală să ne susțină. Avem nevoie de ei, sunt sigur că împreună vom reuși un sezon bun, în care ne vom atinge obiectivele”, spune Ivan Liliov.

Bulgarul devine al șaselea jucător strain din lotul echipei timișorene după Milos Komatina, Adam Mirkovic, Nikola Gajic, Darrion Strong-Moore și Revaz Rogava.

