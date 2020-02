Un incendiu a distrus o primărie din Timiș

Cladirea Primariei Pietroasa a fost distrusa luni dimineata aproape in totalitate. Martoriii nefericitului eveniment au declarat pentru Lugoj Info.ro ca incendiul a fost semnalat de cativa localnici care au sunat imediat la 112. Pompierii din Faget au trimis in localitatea Pietroasa mai multe echipaje insa din cauza ca incendiul se manifesta violent in mai multe birouri, s-a decis imediat ca si pompierii din Lugoj sa trimita in ajutor mai multe autospeciale. Cladirea administratiei locale a fost distrusa in proportie de 80 %, sustin oamenii care au vazut dezastrul. Localnicii spun ca nu s-a reusit salvarea documentelor si a altor bunuri aflate in cladire. Pompierii urmeaza sa stabileasca in cateva ore de la ce a izbucnit focul.

Sursa: Lugoj Info

Comentarii

comentarii