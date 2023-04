Un interlop din Sânnicolau Mare, care și-a terorizat fosta iubita, cerând o „taxă de protecție” de 4.000 de euro, arestat preventiv

Interlopul din Sannicolau Mare, care, in urma cu cateva zile, si-a terorizat fosta iubita, in plina noapte, pentru a-i da suma de 4.000 de euro, a fost trimis dupa gratii. Dupa ce, in mod inexplicabil, judecatorul de drepturi si libertati de la Judecatoria Sannicolau Mare a dispus doar masura preventiva a controlului judiciar, Tribunalul Timis a desfiintat hotararea primei instante si a emis un mandat de arestare pe 30 de zile.

„Admite contestatia formulata de Ministerul Public – Parchetul de pe langa Judecatoria Sannicolau Mare impotriva incheierii nr. 4 din Camera de Consiliu, din data de 26.03.2023, pronuntata de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Sannicolau Mare, in dosarul 1262/295/2023.

Desfiinteaza incheierea contestata si rejudecand: admite propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sannicolau Mare privind pe inculpatul Purja Ioan. Dispune arestare preventiva a inculpatului Purja Ioan, cercetat pentru comiterea infractiunii de violenta in familie si distrugere, pentru o perioada de 30 de zile, de la data punerii in executare. Definitiva”, se mentioneaza in Hotararea 229/2023 pronuntata in 30.03.2023.

Reamintim ca, in noapte de duminica spre luni, in jurul orei 2,40, Purja Ioan, 37 de ani, a patruns fara drept in curtea imobilul in care locuieste victima, iar in urma unei discutii in timpul careia a cerut suma de 4.000 de euro, individul a recurs la acte de violenta.

Femeia a sesizat Politia, la 112, iar agresorul a fost retinut pentru 24 de ore. Ulterior, judecatorul de drepturi si libertati a considerat ca faptele comise de Purja Ioan nu sunt chiar atat de grave si a dispus doar masura controlului judiciar, scrie impactpress.ro.

Comentarii

comentarii