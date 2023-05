Un interlop extrem de violent din Timișoara, arestat preventiv în dosarul jafului de la sala de jocuri de noroc din Chișineu-Criș

Un interlop extrem de violent din Timisoara a fost arestat preventiv de Judecatoria Chisineu-Cris, fiind acuzat de comiterea infractiunii de talharie calificata. Tirca Bogdan Vladut – care, in 2019, a fost condamnat la 3 ani si patru luni de inchisoare pentru amenintare si santaj, dupa ce i-a terorizat pe doi soti sa-i plateasca 5.000 de euro, altfel ii va „taia pe la jumate” – a fost retinut, ieri, de politistii de la IPJ Arad, fiind unul dintre cei doi barbati mascati care au jefuit un cazinou din orasul Chisinau-Cris, scrie impactpress.ro.

Alaturi de Bogdan Tirca, au fost trimisi dupa gratii, care urmare a emiterii mandatelor de arestare preventiva, alti trei barbati, care au pus la cale atacul de la sala de jocuri de noroc, de unde au disparut cu suma de 7.500 de lei.

„Admite propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Chisineu-Cris privind pe inculpatii: – Gherhes Cristian Florin, sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie calificata, Tirca Bogdan Vladut, sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie calificata, Grue Andrei, sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la talharie calificata, Balogh Stefan, sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la talharie calificata.

Dispune arestarea preventiva a inculpatilor Gherhes Cristian Florin, Tirca Bogdan Vladut, Grue Andrei si Balogh Stefan pe o perioada de 30 de zile, incepand din data de 15.05.2023 pana la data de 13.06.2023, inclusiv. Respinge cererile inculpatilor, formulate prin avocat ales sau numit din oficiu, de luare a masurii arestului la domiciliu sau a unei masuri preventive neprivative de libertate fata de acestia”, se mentioneaza in Incheierea – masuri preventive (faza de UP) 9/2023 pronuntata in 15.05.2023.

Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la pronuntare.

Potrivit unui comunicat al IPJ Arad transmis, luni dupa-amiaza, „in urma investigatiilor efectuate de politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Arad, sub supravegherea prim-procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Chisineu-Cris, au fost identificati patru barbati, cu varste cuprinse intre 29 si 39 de ani, din judetele Arad si Timis, care in baza probatoriului administrat, au fost retinuti pentru 24 de ore, urmand a fi prezentati magistratilor Judecatoriei Chisineu-Cris, cu propunerea luarii de masuri preventive”.

Activitatea a beneficiat de sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, Biroul de Analiza a Informatiilor Arad si Inspectoratul de Politie Judetean Timis.

