Un judecător din Banat, suspendat din funcție pe motiv de probleme psihice

Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat, in ultima sedinta, cea din 9 aprilie, suspendarea din magistratura a unui judecator de la o instanta de pe raza Curtii de Apel Timisoara.

Desi nu se mentioneaza niciun nume, ci doar faptul ca este vorba despre Judecatoria Resita, se speculeaza faptul ca ar fi vorba despre Radu Grecu.

In motivarea hotararii, CSM invoca articolele 62 si 64 din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in care se vorbeste despre boli.

“Judecatorul sau procurorul este suspendat din functie in urmatoarele cazuri: cand sufera de o boala psihica, care il impiedica sa-si exercite functia in mod corespunzator” si ca ”boala psihica se constata printr-o expertiza de specialitate efectuata de o comisie medicala de specialitate numita prin ordin comun al ministrului justitiei si ministrului sanatatii. La sesizarea presedintelui instantei sau a conducatorului parchetului ori a colegiilor de conducere, sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii dispune prezentarea magistratului la expertiza de specialitate”.

Radu Grecu a fost numit in functia de judecator in 2011, prin decret prezidential, insa, in mai 2018, acesta a solicitat CSM eliberarea din functie prin demisie. Deocamdata, se mentine solutia suspendarii din functie, asteptandu-se, probabil, insanatosirea magistratului resitean.

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii