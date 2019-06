Un lider USR din Timiș a sfidat polițiștii și nu a oprit la semnalul oamenilor legii

Atitudine greu de explicat, a unui politician, la adresa politistilor dintr-un sat de langa Lugoj.

Dan Lupulescu, presedintele USR Traian Vuia, va trebui sa dea explicatii oamenilor legii de ce nu a oprit la semnalele politistilor care executau un filtru pe raza localitatii.

Mai multi martori au declarat pentru Lugoj Info.ro ca politicianul i-ar fi sfidat pur si simplu pe politisti si, dupa ce a incetinit in dreptul echipajului, si-a continuat drumul. Oamenii legii au plecat in urmarirea masinii, insa Lupulescu nu a oprit decat in fata casei si asta desi autospeciala avea in functiune semnalele acustice si luminoase. Agentii i-au cerut explicatii, insa, in loc sa isi ceara scuze, liderul USR le-a vorbit pe un ton superior, chiar certandu-i ca au avut curajul sa incerce sa il traga pe dreapta.

Iesirea liderului USR este inexplicabila avand in vedere faptul ca Dan Lupulescu a condus ani buni politistii din Lugoj si Faget si ar trebui sa fie un exemplu de comportament pentru societatea civila, in relatia cu oamenii legii. Lupulescu va ramane fara permis o perioada de timp.

