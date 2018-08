Un luptător legitimat la CSM Lugoj a intrat cu mașina într-un cap de pod. Cei trei copii și șotia lui au fost răniți

Un luptator legitimat la CSM Lugoj a provocat un accident de circulatie in urma caruia sotia sa si cei trei copii, aflati cu el in masina, au fost raniti.

Accidentul s-a petrecut pe raza localitatii Birchisesti, pe DN2E, in judetul Suceava. Politistii au anuntat ca acesta s-a produs sambata dimineata cand Alexandru Chirtoaca, in varsta de 34 de ani si domiciliat in Lugoj, în timp ce conducea autoturismul Kia Venga, înmatriculat în Germania, pe raza localitatii Berchisesti, din cauza oboselii a adormit la volan, a pierdut controlul asupra volanului, a patruns pe contrasens si a lovit capul unui pod, dupa care a fost proiectat în afara drumului. În urma impactului a rezultat ranirea usoara a sotiei in varsta de 37 de ani si a celor trei minori aflati in masina, în varsta de trei, sase si opt ani, toti din orasul Chisinau, Republica Moldova. Luptatorul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care a fost dus la Spitalul orasenesc Gura Humorului, pentru a-i fi recoltate probe biologice de sange în vederea stabilirii alcoolemiei. Reprezentanti ai CSM Lugoj sustin ca Chirtoaca a fost in urma cu cateva zile la Lugoj pentru a-si reinnoi pasaportul. Luptatorul este legitimat la CSM Lugoj, insa nu a mai intrat pe saltea pentru Lugoj din 2012, dupa scandalul de la Chiajna cand a fost acuzat ca a cedat meciul decisiv pentru castigarea titlului national in favoarea unui luptator de la Timisoara, meci in urma caruia titlul a mers pe malurile Begai la echipa condusa atunci de lugojeanul Gheorghe Bologa.

Sursa: lugojinfo.ro

Comentarii

comentarii