Un mecanic de la Hyundai Timișoara | Casa Auto a condus cu 190 km/oră mașina lăsată în service de un timișorean

Când îți duci mașina la un service auto, cea mai importantă este siguranța. Siguranța că mașina va fi reparată conform normelor stabilite de producători, că vor fi schimbate doar piesele defecte, cu unele originale și nu contrafăcute și că mașina va fi în siguranță pe toată durata șederii în atelierul auto. Această siguranță ar trebui să fie garantată de profesionalismul angajaților și conducerii companiei care deține atelierul și de autoritățile cu drept de control a service-urilor auto. În cazul service-urilor de marcă, garanția vine chiar de la producătorul auto.

România pare a fi însă o țară aparte, în care se poate întâmpla orice. Chiar și în cazul unui service de reprezentanță, a cărui personalul ar fi trebuit să treacă printr-o anumita școlarizare impusă de firma mamă si care ar trebui să aibă dotările maxime pentru a putea să efectueze orice operațiune de service.

Un timișorean a avut însă un șoc după ce și-a dus mașina, un Hyundai Tucson Plugin Hybrid, la Hyundai Timișoara | Casa Auto. A descoperit că mecanicii au condus mașina cu 190 km/oră pe șoseaua dintre Timișoara și Șag.

”Sunt posesorul unui Hyundai Tucson Plugin Hybrid din 2021 și aș vrea să împărtășesc o experiență mai puțin plăcută pe care am avut-o recent. Mi-a apărut o avertizare în bord: “Refill inverter coolant”; o avertizare foarte agasantă care apare de obicei de la a doua pornire din zi și care nu dispare până a doua zi când scade temperatura lichidului de răcire al motorului electric. Am luat legătura cu cei de la reprezentanța din Timișoara, de unde am și achiziționat mașina și am făcut o programare în service: rechemare pentru spălarea instalației și înlocuirea lichidului de răcire al motorului electric. Experiențele anterioare au fost decente cu acest service, până acum.

Am predat mașina în service la ora 12.15 minute, urmând să o recuperez în jurul orei 17.00 (am menționat că doresc sa fiu informat din timp în cazul în care intervin alte situații neprevăzute și nu pot recupera mașina în aceeași zi) – lucru care nu s-a întâmplat

Programul de lucru este până la ora 18.00. Am fost contactat la ora 17.05, nu am putut să răspund și am revenit în repetate rânduri în intervalul 17.10 – 17.30, nu a mai răspuns nimeni la telefon până a doua zi.

Având aplicația Bluelink, verific să vad care este ultima notificare: la 16.23 vehiculul este pornit de 30 de minute. Involuntar verific și categoria “My trips” unde observ că au fost făcute 3 deplasări cu mașina, iar într-una din ele viteza maximă atinsă a fost de 190 km/oră.

Având anumite întrebări și nemulțumiri, ajung a doua zi să recuperez mașina și escaladez situația la unul din superiori. Atitudinea lor a fost relativ decentă, dar la întrebarea mea: de ce a fost necesar să atingeți asemenea viteze cu mașina? Am primit răspunsul: “Am fost nevoiți să-i dăm în gură pentru a aerisi mai repede instalația lichidului de răcire și pentru a putea preda mașina la timp” (lucru pe care nu-l cred și în același timp este foarte periculos să circuli cu asemenea viteze pe drumurile naționale; plus inutil, pentru că mașina a fost recuperată a doua zi)

Mașina a intrat în service cu 25 048 km, iar la ieșire am preluat-o cu 25 069 km. 21 km parcurși fără să fiu înștiințat în prealabil și fără să aibă talonul mașinii asupra lor. De asemenea, au omis să menționeze acești kilometri pe biletul de ridicare al mașinii din service”, spune Adrian Bihoi.

Gravitatea situației pare să nu contreze pentru reprezentanții Hyundai Timișoara | Casa Auto. Contactat pentru a explica cum a fost posibil ca un angajat să ”zboare” cu mașina clientului, încălcând chiar și codul rutier, Sorin Sala, șef atelier Hyundai și Mitsubishi, ne-a spus doar că vor avea o ”discuție internă”, pentru a descoperi ce s-a întâmplat, iar apoi îl vor contata și pe client. Probabil pentru a-și cere scuze, acum, când cazul a devenit public.

