Un medic de la Timişoara este deja la Szeged pentru stabili cu medicii de acolo transferul pacienţilor cu COVID în Ungaria

Un avion al Forţelor Aeriene române va transporta primii cinci pacienţi cu COVID-19 care vor fi transferaţi în Ungaria joi seară. Aceştia vor fi aduşi pe Aeropportul Oradea, de unde vor fi preluaţi de ambulanţe şi duşi la Debrecen. Deja un medic de la Timişoara este la Szeged, în Ungaria, pentru a ţine legătura cu medicii de acolo. Un criteriu important de eligibilitate a pacienţilor, dincolo de cel medical, este consimţământul familiei. Deja familia unui pacient internat în UPU la Spitalul din Arad a refuzat transferul în Ungaria.

Conform lui Hadrian Borcea, coordonator UPU Oradea, un avion al Forţelor Aeriene Române va aduce joi după-amiază la Oradea cinci pacienţi care vor fi preluaţi cu ambulanţele şi transportaţi către Debrecen.

”Am trimis de dimineaţă la 8:00, am trimis o colegă vorbitoare de limbă maghiară la Debrecen pentru a pregăti sosirea acolo a pacienţilor. Din Oradea pacienţi nu vor fi transferaţi, pentru că acum în UPU nu mai avem niciunul în stare gravă, care să necesite internare, şi am fost anunţaţi de la Bucureşti că vor veni 5 pacienţi cu un avion al Forţelor Aeriene, vor ateriza pe aeroportul din Oradea şi apoi noi vom transfera cu trei ambulanţe la Debrecen. Am pregătit ambulanţele, echipajele şi un centru de triere, preluare şi evaluare a pacienţilor în clădirea aeroportului. După ora 18:00 se aşteaptă aterizarea. Primii 5 pacienţi astăzi şi vor fi încă 20 în zilele următoare. Sunt pacienţi din UPU-ri, decizia este luată la Bucureşti, dar din ce am înţeles că ar fi criterii de eligibilitate, sunt pacienţi care nu şi-au găsit loc de internare în terapia intensivă din România şi merg în cele două spitale, Szeged şi Debrecen”, a declarat Borcea pentru News.ro.

Raul Pătraşcu, managerul Spitalului Judeţean Timişoara a făcut precizări legate de evaluările pacienşilor şi de modul în care este coordonat transferul.

„Domnul Raed Arafat a emis un ordin de comandant al acţiunii ieri seară, prin care a desemnat două UPU-ri din România care să coordoneze trasferul pacienţilor în Ungaria, în două centre medicale din Ungaria, UPU Oradea Bihor va coordona transferul către centrul Debrecen, iar UPU spitalului Judeţean Timişoara va coordona transferul către Szeged. Aici sunt disponibile 10 locuri pentru ATI momentan şi 50 de locuri pentru pacienţii pre critici”, a precizat pentru News.ro Raul Pătraşcu, managerul Spitalului Judeţean Timişoara.

Deja un medic din cadrul UPU Spitalului Judeţean Timişoara se află la Szeged, a plecat de dimineaţă acolo pentru a ţine legătura cu autorităţile din Ungaria, procedura va fi următoarea:

”Se fac evaluări în UPU-rile din ţară, îndeosebi în cele din vestul ţării, dar şi în Bucureşti, pentru a selecta pacienţi care vor merge. Criteriile sunt criterii de severitate ale bolii, atât pentru pacienţii de ATI, cât şi pentru pacienţii pre-critici, dar un alt criteriu important este consimţământul pacientului sau al familiei. Deja la Arad a existat un caz în care familia şi-a exprimat opţiunea ca pacientul să rămână în UPU la Spitalul Judeţean Arad şi să nu fie transferat în Ungaria, pentru că le-ar fi foarte dificil dânşilor să afle informaţii de acolo sau să poată să se deplaseze acolo. Cum vă spuneam, pentru Szeged sunt 10 locuri de terapie intensivă şi 50 de locuri pentru precritici, de la Spitalul Judeţean Timişoara maximum doi pacienţi am trimite către Szeged. Pacienţii aceştia sunt din UPU Judeţean”, a declarat pentru News.ro Raul Pătraşcu, managerul Spitalului Judeţean Timişoara.

Ungaria ajută România şi preia 50 de pacienţi cu coronavirus, care au nevoie de terapie intensivă, a anunţat, miercuri, la Budaapesta, ministrul ungar de externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó, transmite MTI. Pacienţii vor fi duşi în clinici din Szeged şi Debrecen.

Comentarii

comentarii