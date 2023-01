Un medic ginecolog din Timiș, condamnat, în primă instanță, la trei ani de închisoare sub supraveghere, pentru luare de mită

Medicul ginecolog, Flaviu Ioan Bodnar, de la Spitalul Municipal Lugoj a fost condamnat, luni, la trei ani de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere.

Decizia judecatorilor timisoreni vine la aproape doi ani distanta de momentul in care doctorul a fost prins in flagrant, luand mita de la o pacienta. Prin sentinta pronuntata luni, judecatorii au decis interzicerea mai multor drepturi pentru condamnat, printre care si interzicerea dreptului de a mai profesa ca si medic pentru un an. Bodnar a sustinut pana in ultima clipa ca este nevinovat si a refuzat sa recunoasca fapta, desi anchetatorii au avut probe solide la dosar.

“Procurorii au retinut ca in cursul lunii aprilie a anului 2020 si in data de 23.03.2021, dupa efectuarea unor consultatii medicale de specialitate, in calitate de medic, inculpatul ar fi primit de la aceeasi pacienta foloase financiare necuvenite, constand in suma de 100 lei, respectiv 300 lei.”, anuntau anchetatorii in momentul trimiterii in judecata. Acesta este al doilea caz de luare de mita inregistrat in ultimii ani la Lugoj, insa e prima condamnare, in celalalt caz, medicul acuzat de luare de mita, tot un ginecolog, a decedat chiar la iesirea de la audieri, inainte sa fie trimis in judecata. Condamnarea lui Bodnar de luni a cazut ca un traznet asupra colegilor si pacientilor care l-au cunoscut si care sustineau ca e un om onest si profesionist. Sentinta data luni de magistratii timisoreni nu este defitiva si poate fi atacata cu apel, scrie lugojinfo.ro.

