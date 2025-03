Un milion de euro, investiți în cabinete de medicina familiei în 28 județe, inclusiv în Timiș, Arad și Bihor

Rata mortalității infantile scade de la 5,7 în 2022, la 5,6, în 2023. Cele mai mari valori sunt în Tulcea (10), Botoșani (9.5) și Satu Mare (9.2). Cele mai mici sunt în București (2.6), Vâlcea (3.4) și Ilfov (3.6). Rata mortalității infantile scade de la 5,7 în 2022, la 5,6, în 2023. Cele mai mari valori sunt în Tulcea (10), Botoșani (9.5) și Satu Mare (9.2). Cele mai mici sunt în București (2.6), Vâlcea (3.4) și Ilfov (3.6).

Decesele sub un an (numere absolute) – scad de la 1.019 (în 2022) la 901 (în 2023). Nașterile în 2023 scad de la 178.233 (2022) la 160.078 (2023). Nașterile care provin de la mame adolescente scad, pe fondul unei natalități oricum scăzute. Se înregistrează 643 de nașteri la fetele sub 15 ani în 2023, (față de 746 în 2022).