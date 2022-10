După doi ani de pauză, melomanii sunt așteptați din nou în nordul munților Poiana Ruscăi, unde, duminică, 23 octombrie, începând cu ora 13, va avea loc un nou concert simfonic în Peștera Românești. Concertul din acest an, avându-l ca director artistic pe Ovidiu Rusu, va fi susținut de Art Kammerorchester, cu participarea extraordinară a soliștilor Cristian Rudic, Lăcrămioara Cristescu, Cosmin Ifrim și Dan Patacă. În program, lucrări de Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Johann Strauss, Emmerich Kalman, Franz Lehar.ș.a. Intrarea la eveniment este liberă. Urcarea către peșteră durează aproximativ o oră și începe de la stația de autobuz din Românești. Anul acesta se împlinesc 38 de ani de la primul concert simfonic din Peștera Românești, un eveniment cultural și turistic unic în lume ca și concepție. Primul concert simfonic în Peștera Românești a avut loc în anul 1984, la inițiativa medicului Constantin Lupu, pasionat meloman și speolog, și a fost organizat, an de an, datorită perseverenței clubului SpeoTimiș. Începând din anul 1999, Fundația Academică Culturală Timișoara (FACT) a preluat organizarea, concepția și finanțarea acestui eveniment emblematic pentru județul Timiș, dar și pentru România. La Peștera Românești se poate ajunge cu trenul până la Făget şi Margina sau cu maşina pe ruta Lugoj – Făget – Coşava – Tomeşti – Româneşti. Din Românești se merge pe jos, pe drumul care pornește din dreptul cimitirului.

Comentarii

comentarii