Un nou corp de clădire este ridicat în cadrul Asociației OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp Timișoara

Noua clădire, ale cărei lucrări de amenajare au fost finalizate la începutul acestei săptămâni, este prevăzută cu instalații cu flux mare de oxigen pentru pacienții ce necesită suport respirator, dar și cu aparatură de climatizare și dispozitive de dezinfecție cu lumină ultravioletă. Aici vor fi tratați pacienții ce necesită chimioterapie, imunoterapie, tratamente suportive (au rolul de a ajuta organismul să își revină după ședințele de chimio sau radioterapie) sau de susținere.

“Din păcate, observăm, în fiecare an, o creștere a numărului cazurilor de cancer. De asemenea, de la an la an, constatăm și o mai mare adresabilitate a bolnavilor către Asociația OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp. De aceea, a fost necesară găsirea unor soluții pentru extinderea spațiului destinat spitalizării de zi, care reprezintă, de fapt, una dintre principalele componente ale luptei pe care o ducem zilnic, aici în spital, împotriva cancerului. Astfel, am reușit să amenajăm un corp de clădire între Laboratorul de Radioterapie și unitatea principală, unde funcționează Centrul de Oncologie. Prin această extindere am obținut un spațiu mai generos pentru pacienții care sunt nevoiți să stea 4-6 ore în fotoliul de tratament. De altfel, am realizat și o mai bună iluminare a spațiului, pentru că o parte a acoperișului noului corp de clădire s-a făcut din sticlă. Încă de la începutul existenței OncoHelp, ne-am propus să le oferim pacienților condiții ce pot fi găsite în clinicile din vestul Europei, de la cele de cazare și posibilități de tratament până la implementarea celor mai noi metode de diagnostic și protocoale medicale. Trebuie spus că toate tratamentele pe care le realizăm în cadrul spitalizării de zi sunt gratuite, la fel ca în celelalte unități sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății”, spune prof. dr. Șerban Negru – președinte Asociația OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp.

2022 a însemnat peste 30.000 de internări, dintre care majoritatea au fost de zi, pentru administrarea chimioterapiei, a unui tratament suportiv sau pentru diferite proceduri de radioterapie. Peste 6000 de pacienți au beneficiat anul trecut de tratament în cadrul Asociației OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp.

“Suntem într-o continuă dezvoltare a spațiilor ce aparțin Asociației OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp, dar și de modernizare a aparaturii pe care o folosim în cadrul tratamentelor. Am început să înlocuim fotoliile vechi din cadrul Secției de Spitalizare de Zi cu cele cumpărate din donațiile făcute de oamenii care au participat la două dintre acțiunile noastre caritabile, de anul trecut, Crosul OncoHelp și Gala Dovleacului Roz. Încercăm acum să găsim sponsori pentru a dota fiecare dintre aceste fotolii cu injectomate performante, care sunt atât de necesare administrării chimioterapiei. Vreau să le mulțumesc încă o dată celor care au fost alături de Asociația OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp, fără de care proiectele noastre cu greu ar fi putut fi duse la bun sfârșit. Contribuția lor, suportul lor financiar și logistic fac posibilă salvarea unor pacienți care pot primi acum mai repede tratamentul necesar supraviețuirii”, spune dr. Valeriu Boruga, manager Asociația OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp Timișoara.

Noua sală de tratament va deveni funcțională la începutul lunii mai.

