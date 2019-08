Un nou drum judeţean din Timiş va vedea în premieră asfalt – Video

Drumul Judeţean 572, care asigură una dintre legăturile Timişului cu Aradu, va fi asfaltat pe o porţiune de 8 kilometri. Porţiunea dintre Lucareţ şi graniţa judeţului va fi modernizată de Consiliul Judeţean Timiş, cu fonduri guvernamentale, a anunţat Călin Dobra, preşedintele instituţiei. Deocamdată, societatea care se ocupă de lucrări a pietruit o bună parte din drum, inclusiv în zona localităţii amintite, pentru ca oamenii să aibă condiţii mai bune. Urmează asfaltarea şi finalizarea lucrărilor este aşteptată în primăvară.

„Așa cum am promis, asfaltăm drumurile județene și ne asigurăm că timișenii beneficiază de o infrastructură modernă. Am fost astăzi în zona Brestovăț, acolo unde până anul acesta, DJ 572, pe sectorul Lucareț – limita cu județul Arad, era drum de piatră. Am obținut 9 milioane de lei din fonduri guvernamentale să asfaltăm cei 8 km de drum și am demonstrat că dezideratul ”nici un kilometru de drum județean neasfaltat”, nu este imposibil de atins. Am stat de vorbă cu oamenii de pe șantier, lucrările se derulează conform calendarului, iar potrivit contractului în 7 luni drumul va fi asfaltat”, a declarat Călin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, după ce a vizitat şantierul.

