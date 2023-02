Un nou volum de Nicolae Silade: EON (un fel de antologie)

Un nou volum de poeme, semnat de poetul și jurnalistul lugojean Nicolae Silade, directorul săptămânalului „Actualitatea” și al revistei „Actualitatea literară”, a apărut, recent, la Editura BrumaR, din Timișoara. Volumul „EON (un fel de antologie)”, cuprinde – în cele 336 de pagini – poeme adunate de autor din teancurile de manuscrise rămase prin sertare, scrise în cei peste 40 de ani care s-au scurs de la debutul literar în volumul „Visul în lucru” (Editura Litera, 1979), dar și câteva poezii din volumele: „mergere înainte” (Editura Lugojpress, 1997), „eternelia” (Editura Marineasa, 2006) și „miniepistole” (Editura Grinta, 2017 – prima ediție și 2019 – ediția a doua). „Majoritatea versurilor cuprinse în acest volum fac parte din teancurile de manuscrise rămase prin sertare. Nu am inclus nimic din „Visul în lucru”, volum de debut, apărut la Editura Litera, în 1979, nici din plachetele de cenaclu și nici din caietele în care îmi adunasem exercițiile poetice, pentru că ulterior le-am ars pe toate. Așa cum am ars, mai târziu, câteva sute de poezii, pe marginea drumului dintre Lugoj și Buziaș. Dar multe dintre acestea mi-au revenit în memorie și le-am rescris în perioada următoare. Pentru că le-am considerat poeme reînviate, le-am plasat între aceste coperți. Aș fi inclus, probabil, și câteva dintre sonetele scrise în armată, două caiete cu 200 de file, dar mi le-a confiscat un colonel sosit în control și nu mai știu nimic de ele. Unele versuri din această antologie au fost publicate prin revistele literare ale vremii: Orizont, Flacăra, Luceafărul, România literară, Ramuri, Familia, Convorbiri literare etc. Din al doilea volum, „mergere înainte”, Editura Lugojpress, 1997, tipărit în doar 100 de exemplare și epuizat chiar în ziua lansării, am ales pentru ediția de față mai bine de trei sferturi, dar „eternelia”, Editura Marineasa, 2006, pentru că este, de fapt, un singur poem, apare integral aici. Cele două volume, „iubirea nu bate la ușă”, partea întâi și partea a doua, Editura BrumaR, 2013 și 2016, le-am lăsat dinadins la o parte, întrucât am considerat că se potrivesc mai bine într-o antologie a dragostei, decât în acest volum, alcătuit într-o altă idee. Din „miniepistole”, Editura Grinta, 2017 (prima ediție), 2019 (ediția a doua), care a obținut în 2018 Marele Premiu al Festivalului Internațional de Poezie de la Sighetul Marmației, am ales câteva poeme pe care le consider reprezentative în ceea ce privește viziunea mea poetică. Nu am selectat nimic din „calea victoriei”, Editura Cartea Românească Educațional, 2019, nici din „La guérison d’illusions et autres guérisons”, Editura Stellamaris, Franța, 2020, și nici din „everest”, Editura BrumaR, 2020, întrucât sunt volume mai recente, care încă pot fi comandate pe site-urile editurilor respective. Poate că le voi include în viitoarea antologie”, spune Nicolae Silade.

