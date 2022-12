Un oltean vrea să fie primarul Timișoarei, și vrea să înființeze Partidul Oltenilor de la Timișoara

Se spune că oltenii, prin natura lor, vor să fie cu orice preț șefi. Și că, indiferent unde ar fi, nu se simt bine dacă nu sunt băgați în seamă. Ajuns la Timișoara din Mehedinți, de la Drobeta Turnu Severin, un asistent medical de la Spitalul Militar, a scris pe o rețea de socializare că vrea să înființeze Partidul Oltenilor de la Timișoara, și să candideze pentru funcția de primar al Timișoarei. A mai încercat acest lucru și acum doi ani, dar a renunțat. „E rândul oltenilor. Fii oltean, votează oltean, pentru viitorul orașului tău Timișoara”, este sloganul fondatorului acestei formațiuni politice care vrea ca oltenii să conducă Timișoara.

„Partidul Oltenilor se va înființa pentru a scoate și mai mult în evidență numărul mare de olteni stabiliți de-a lungul timpului în Banat. Și nu vorbesc aici doar de cei veniți în ultima perioadă de timp, ci de generații întregi de olteni care au venit cu familiile sau care și-au întemeiat familii în Banat. Aceștia au adus un aport substanțial zonei de vest prin oamenii de calitate care s-au integrat în toate domeniile de activitate și au contribuit la dezvoltarea zonei. Se știe despre noi că suntem muncitori și ambițioși și asta a contribuit la integrarea noastră. Dacă Banatul este fruncea, noi, oltenii, suntem creierul. Partidul Oltenilor se va înființa nu doar pentru oltenii din Banat, ci și pentru cei ce au venit din alte regiuni. Trebuie să conviețuim împreună, fie că ne place sau nu, fie că suntem bănățeni, olteni, ardeleni sau moldoveni, cu toții suntem români. Iubirea aproapelui și dragostea pentru regiunea în care trăim ne fac să putem izbândi împreună și să clădim un oraș mai frumos, pe care să îl lăsăm moștenire copiilor noștri. Vrem o Timișoară mai sigură, mai curată, mai dezvoltată”, spune Sorin Laurențiu Badea, cel care se proclamă fondatorul partidului, citat de Ziarul Timișoara.

Complicată exprimare, dar mai ales departe de adevăr. După episodul de acum câteva săptămâni, când o altă ”vinitură” susținea că nu s-a integrat la Timișoara, Badea susține că oltenii ”s-au integrat în toate domeniile de activitate”. Profitând de istoria de oraș multietnic și multicultural, de istoria orașului imperial Timișoara, olteanul încearcă să-i dezbine pe timișoreni, pe criterii etnice, chiar în timp ce susține că ”trebuie să conviețuim împreună”.

Sorin Laurențiu Badea mai susține că: „M-am oprit din a candida pentru funcția de primar al Timișoarei acum doi ani, pentru că mi-am luat angajamentul prin funcția de asistent de radiologie la Spitalul Militar, unde am activat încă din prima zi a pandemiei Am fost mereu lângă patul pacienților, am suferit alături de ei, am trecut prin toate stările posibile. A fost o experiență pe care nu o voi uita niciodată”.

