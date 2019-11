Un om de afaceri arab a pus poliția din Timișoara în alertă. A anunțat răpirea soției și o răscumpărare de 70.000 de euro. Cum a fost rezolvat cazul

Un om de afaceri arab din Timisoara a sunat disperat la 112, in urma cu cateva zile, pentru a anunta faptul ca sotia sa a fost rapita de persoane necunoscute. Barbatul spunea ca a fost contactat de rapitori care i-au transmis ca, pentru a-i elibera consoarta, trebuie sa plateasca o recompensa de 70.000 de euro.

Telefonul a declansat alarma la autoritatile judiciare, dar mai ales la conducerea BCCO Timisoara, in conditiile in care banuit existenta unui grup de crima organizata profilat pe rapirea de persoane si santajarea oamenilor cu bani.

Pana sa intre politistii in actiunie, iranianul a sunat din nou, dupa cateva ore, pentru a-si retrage plangerea, sustinand ca sotia sa se afla la un hotel din oras, cu un barbat, si ca tocmai l-a anuntat ca nu mai doreste sa se intoarca acasa.

“Se profila un caz greu, telefoanele au inceput sa sune din toate partile, ni s-a atras atentia ca trebuie sa actionam rapid, sa nu pierdem timp pretios. La sfarsit, totul s-a dovedit a fi doar o cearta conjugala si o parasire a domiciliului din partea sotiei. S-o fi saturat romanca de interdictiile din lumea musulmana si si-a luat lumea in cap, iar suma invocata in plangere era, probabil, partea pe care o pretindea din averea familiei”, a declarat, pentru impactpress.ro unul dintre politistii implicati in acest caz.

