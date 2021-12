Un om de afaceri din Timiș a scăpat cu viață, după ce BMW-ul pe care-l conducea a lovit o căruță nesemnalizată, a unor „agricultorii” de etnie țigănească

Un om de afaceri din Timis a scapat ca prin minune cu viata, in urma unui accident rutier produs pe DJ 693, joi seara, la ora 18, intre localitatile Biled si Iecea Mica, pe soseaua unde, in urma cu aproape o luna, tot in urma unui accident, 2 persoane au decedat, iar alte 10 au fost ranite.

Aflat la volanul unui autoturism BMW, in drum spre Timisoara, barbatul in varsta de 53 de ani a intrat in coliziune cu o caruta nesemnalizata, care si-a facut aparit in trafic, brusc, venind de pe un drum agricol lateral.

Atelajul era incarcat cu stiuleti de porumb, culesi, probabil, de pe un camp din apropiere, motiv pentru care „agricultorii” de etnie tiganeasca incercau sa atraga atentia cat mai putin pe sosea.

Desi i-a zarit in ultimul moment, soferul BMW-ului a reusit sa evite impactul frontal, care putea sa-i fie fatal. Rememorand momentul, spune ca doar o minune a facut sa ramana in viata si sa evite ranirea vreunei persoane care se deplasa cu caruta.

„Veneam catre Timisoara, conduceam linistit, sub 50 de kilometri la ora, iar din sensul opus se apropia un TIR. Faza lunga de la BMW a devenit, automat, faza scurta, TIR-ul a trecut, iar eu m-am trezit in fata cu atelajul cu porumb. Nesemnalizat, greu de sesizat pe soseaua intunecoasa. Si-a facut aparit in trafic, brusc, venind de pe un drum lateral. Am tras de volan, dreapta-stanga, sa nu ies in decor, am incercat sa-i evit, insa in fata lor era inca o caruta. Nu stiu cum am reusit sa raman lucid si sa nu ranesc nicio persoana. Erau sase barbati de etnie tiganeasca, dintre care patru au fugit cu prima caruta incarcata cu porumb.

A venit politia, am dat declaratii, dupa care am chemat o platforma sa-mi ridic masina. Dupa cum se vede si in poze, dauna totala… Pana sa vina echipajele de politie, conducatorul atelajului – un individ in varsta de 32 de ani, din Biled – a trimis pe cineva dupa o vesta fluorescenta, pe care a agatat-o in partea din spate a atelajului, pentru a dovedi ca era semnalizat. Politistul mi-a recomandat sa-i dau in judecata pe cale civila, sa-mi recuperez paguba, dar ce sa le iei amaratilor, ca n-au nimic. M-am bucurat ca am scapat cu viata si ca nu am vreun mort pe constiinta”, a declarat, pentru impactpress.ro, soferul BMW-ului, care desfasoara afaceri in domeniul imobiliar.

Comentarii

comentarii