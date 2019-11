Un om de afaceri i-a reclamat la SIIJ pe procurorii DNA Timișoara, pentru că ar fi dat nejustificat ordonanțe de clasare plângerilor penale care-l vizau pe primarul Nicolae Robu

Omul de afaceri timișorean Nicolae Bîrsan i-a reclamat la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), pe procurorii DNA – Serviciul Teritorial Timișoara, pentru că ar fi dat nejustificat ordonanțe de clasare plângerilor penale care-l vizau pe primarul Nicolae Robu.

În denunțul adresat SIIJ, omul de afaceri Nicolae Bîrsan spune că afacerile tenebroase din Primăria Timișoara și care implică sume de milioane de euro nu sunt instrumentate corect de către procurorii DNA.

”Procurorul Codrin Gavra a dispus clasarea unor dosare fără să realizeze o urmărire penală efectivă și fără să administreze probe, ignorând o stare de fapt ilegală, ce continuă să persiste și care duce la sporirea lunară a prejudiciului cauzat bugetului local cu suma de 300.000 lei/lună”, precizează Bîrsan în denunțul adresat SIIJ.

În cauză se află dosarul 20/P/2016, privind modul în care au fost achiziționate mai multe vaporașe de agrement pentru plimbări pe Canalul Bega. Denunțătorul spune că în acest caz prejudiciul ar fi depășit, deja, suma de 10 milioane de lei. Pârâtă și ea la SIIJ, controversata judecătoare Dumbravca Cernuș (provenită de la Judecătoria Oravița), de la Tribunalul Timiș și care a validat decizia de clasare dată de către Gavra, spune, însă, în Cererea de lămurire a dispozitivului, negru pe alb, că :”o infracțiune care este absorbită în altă infracținune, nu mai este infracțiune”!!

Un alt dosar luat în discuție și care a primit clasare, comunicată prin adesa 317/VIII/2016, punea în discuție modul ”nejustificat în care Casa de Cultură a municipiului Timișoara ar fi cheltuit suma de 12 milioane de lei, în anul electoral 2016 și care a fost trecută în acte la capitolul alte cheltuieli”. Denunțătorul sugerează că o parte din suma respectivă ar fi fost cheltuită pentru campania electorală a lui Robu Nicolae și Gorghiu Alina, ultimul personaj ajungând parlamentar de Timiș într-un județ ”cu care nu are nimic de-a face”.

Nicolae Bîrsan nu s-a mulțumit doar să-i reclame la SIIJ pe procurorii DNA și judecătorii care au dat, ori au emis hotărâri judecătorești prin care clasările ”politice” ar fi fost soluția corectă. El a cerut prim procurorului șef direcție DNA București, Nistor Călin, să redeschidă dosarele ”Casa de cultură, Vaporetto și Vama Vârșand”, care au primit clasare pe bandă rulantă. Bîrsan spune că prejudiciul în aceste trei dosare ar fi de aproximativ 23 milioane lei și un milion de euro și îi solicită lui Nistor ”să sesizeze și el Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție-SIIJ, cu privire la activitățile ilegale ale procurorului Codrin Gavra, tinând cont de conexiunile pe care le are acesta cu Partidul Național Liberal, prin fratele său, Laurențiu Gavra, consilier al fostului europarlamentar PDL-PNL, Iosif Matula.

”În momentul în care un procuror, sau un judecător, devine slugă la un partid, doar ca să urce în ierarhia profesională, nu mai putem vorbi de o justiție independentă și corectă. Să fi procuror DNA și să faci rechizitorii pentru șpăgi ridicole de 10, 50 sau 70 de euro, în timp ce dai clasare la dosare de milioane de euro, pentru că te-ai ploconit politic e descalificant”, mai spune denunțătorul Bîrsan.

Solicitarea către DNA a lui Bîrsan

„Catre Directia Nationala Anticoruptie

In atentia: Procuror șef direcție: Nistor CĂLIN

Stimate domnule procuror sef,

dat fiind ca recent, in urma unor anchete de presa, DNA a redeschis o serie de dosare clasate de structurile teritoriale pe motiv ca, citez:

”nu s-a realizat o urmărire penală efectivă şi nu au fost administrate probe”

prin prezenta va solicitam redeschiderea urmatoarelor dosare clasate de DNA Timisoara – fara ca in dosar sa se fi efectuat o urmarire penala efectiva si nu s-au administrat probe:

1. Dosarul jafului de la Casa de Cultura Timisoara din anul electoral 2016.

Parat: Primarul Timisoarei Nicolae Robu si altii

Prejudiciu: peste 12.000.000 lei din fonduri publice inregistrati la rubrica „alte cheltuieli” si nejustificati… si folositi in campania electorala in care Nicolae Robu, Vasile Blaga si Alina Gorghiu au fost alesi in functii publice la primarie, Parlament si Senat.

Atasat: ordonanta de clasare emisa de procuror Gavra Codrin

2. Dosarul „vaporetto”

Parat: Primarul Timisoarei Nicolae Robu si altii

Prejudiciu: peste 10.000.000 lei din fonduri publice.

Atasat:

– ordonanta de clasare emisa de procuror Gavra Codrin

– hotararea instantei in care Judecatoria Timisoara refuza sa constate faptul ca procurorii au ignorat 300 de pagini cu dovezi depuse in acest dosar… si, in loc sa constate ca „exista suspiciuni rezonabile care sa justifice o ancheta [penala”… se pronunta pe fondul cauzei si statueaza enormitatea de mai jos, in care declara ca infractiunea de FALS isi pierde identitatea si nu mai este infractiune dupa ce este absorbita in cea de coruptie.

3. Dosarul „vama Varsand” nr. 57/P/2016

Autosesizare DNA Timisoara pentru savarsirea infractiunilor de constituire Grup Infractional Organizat

constituit din traficanti si lucratori ai Politiei de Frontiera Varsand

Prejudiciu: 1.000.000 lei si 1.000.000 euro

Atasat:

– Clasare emisa de procuror Gavra Codrin prin RECHIZITORIUL cu care claseaza dosarul 57/P/2016 si il inlocuieste cu dosar 110/P/2016, care este o perdea de fum fabricata de procurorul Gavra, in care pune sub acuzare 18 suspecti cu un prejudiciu ridicol de 800 euro… si spagi intre 10 si 50 de euro.

– Rechizitoriu emis de procuror Moga Eliza, care documenteaza intreaga retea de traficanti si politisti cu nume, CNP, vahicule folosite, data trecerilor ilegale peste frontiera, mod de operare, loc de intalnire, depozite, retea de distributie, marfuri traficate, valoarea spagilor si prejudicii, etc.

– Comunicatele DNA de condamnare cu suspendare a inculpatilor din dosarul 11/P/2016 0, fabricat de Gavra Codrin pentru a camufla clasarea dosarului 57/P/2016 – Grup Infractional Organizat.

De asemenea:

– dat fiind ca procurorul Gavra Codrin este celebru la Timisoara pentru clasarea dosarelor grele de coruptie din administratie si institutii publice, dosare cu prejudiciu de sute de milioane de lei, pe care le inlocuieste cu dosare cu spagi ridicola de 10 euro – 50 euro… sau flagrat de 70 euro la Vama Moravita…

va solicitam sa sesizati Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie cu privire la activitatile ilegale ale acestuia, tinand cont si de conexiunile din lumea politica pe care Gavra Codrin le are cu Partidul National Liberal, prin fratele acestuia – Gavra Laurentiu, consilier al EU deputatului PNL Iosif Matula. (documente atasat)

Ramanem la dipozitia dvs. i asteptarea unui raspuns prompt si favorabil la solicitarile de mai sus.

Cu stima,

Nicolae Birsan, MSc.,Dipl. Ing.

Presedinte Eco-Nautic Club – Timisoara”

