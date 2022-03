Un pastor neoprotestant conduce o echipă de falși inspectori cu care controlează fondurile de vânătoare și malurile apelor din Timiș

Un nou scandal in lumea vanatorilor si a pescarilor din Timis, dupa ce membrii asociatiilor de profil au aflat ca, in ultimii ani, zeci de falsi inspectori apartinand unei asociatii private, fara niciun fel de autoritate publica, au efectuat controale in fondurile de vanatoare si pe malurile apelor, sub pretextul ca ar combate braconajul.

Falsii inspectori ai asa-zisei Asociatii Nationale de Combatere a Braconajului si Poluarii (ANCBP), un acronim care poate fi confundat, usor, mai ales de catre oamenii simpli, cu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura (ANPA) din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, au procedat la actiuni de control al bagajelor si de legitimare a vanatorilor si pescarilor din Timis, dar si a transportatorilor de material lemnos, uzurpand calitatile oficiale de controlori ai statului.

Potrivit unui denunt penal depus la IPJ Timis, acesti falsi inspectori detin legitimatii similare autoritatilor publice, poarta cagule, se deplaseaza cu masini avand stroboscoape rosii-albastre si folosesc insemnele autoritatii de stat, cu stema tricolora, plasate langa sigla acestei asociatii fantoma, infiintata, probabil, de baietii destepti din domeniul cinegetic.

Reprezentantul din Timis al baietilor destepti care au gandit aceasta „institutie” de control privat este pastorul neoprotestant Claudiu Cristian Bogeanu (foto 2), care, in ultimele zile, dupa izbucnirea scandalului privind uzurparea de calitati oficiale de catre „inspectorii” ANCBP, a incercat sa salveze aparentele afacerii, spunand ca toate controalele s-au efectuat in parteneriat cu Politia sau Jandarmeria.

„Stati linistiti, ca lucrurile se vor lamuri!”, le-a transmis pastorul Bogeanu tuturor celor care intentionau sa-si salveze pielea prin depunerea legitimatiei si a stroboscoapelor de efect.

Asadar, o autoritate de control care nu-si poate pune in aplicare obiectul de activitate decat in compania echipajelor de politie sau ale jandarmeriei, ceea ce aduce in discutie si rolul institutilor statului, al conducatorilor acestor institutii, in girarea acestei asociatii care-i hartuieste, cu controale ilegale, pe vanatorii si pescarii din Timis.

Potrivit mesajelor publicate pe retele de socializare, printre cei care au validat aceasta asociatie stranie se afla rectorul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului, prof. univ. Cosmin Popescu, care a si primit titlul de membru de onoare din partea ANCBP, dar si Dan Hodoneantu, vicepresedintele Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Timis, redactorul sef al revistei Diana.

„ANCBP este o organizatie neguvernamentala de tip privat, personalul ANCBP nu are dreptul de a efectua legitimari, verificari privind detinerea permisului de pescuit sau cu privire la dimensiunea minima legala a resursei acvatice vii capturata si retinuta de catre pescari, de a retine sau confisca bunuri rezultate in urma comiterii contraventiilor, de a retine sau extrage unelte de pescuit, intrucat nu are calitatea de agent constatator”, precizeaza Marian Avram, presedintele ANPA, intr-o adresa emisa in 25.03.2022.

Pentru lamurirea statutului acestei asociatii, care dubleaza, oarecum, autoritatile statului in actiunile de control cinegetic si piscicol, avocatul Florin Kovacs, vanator intr-una dintre grupele din Timis, a solicitat conducerii IPJ Timis, inspectorului sef Alin Petecel, sa dispuna masuri urgente de sanctionare a celor vinovati si de restabilire a legalitatii.

Totodata, avocatul vanator cere „identificarea tuturor falsilor inspectori piscicoli din cadrul ANCBP Timis care au procedat la actiuni de control si legitimare, control al bagajelor pescarilor, prin declinarea unei functii false de inspector, similara celor de la ANPA”, in conditiile in care Legea 407/2006 nu prevede competente in sarcina membrilor ANCBP de agenti constatatori pe linie silvica sau cinegetica.

Deocamdata, IPJ Timis nu a informat opinia publica despre demararea vreunei cercetari in randul membrilor ANCBP, care au inspectat in voie padurile si malurile apelor, insa valul revoltelor din randul vanatorilor si pescarilor a determinat conducerea USAMVB sa refuze, zilele trecute, semnarea vreunui protocol cu falsii inspectori ai ANCBP, atitudine insusita si de AJVPS Timis. Inca nu se stie daca Politia si Jandarmeria va accepta, in continuare, sa legitimeze un ONG care “pozeaza” in randul novicilor drept autoritate de control public.

Sursa: impactpress.ro

