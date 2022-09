Un poet din Lugoj, în Encyclopedic Poetry School, o antologie apărută în China

Cu ocazia Mid-Autumn Festival 2022, unul dintre cele mai importante festivaluri tradiționale din China, poeta și traducătoarea Yin Xiaoyuan a realizat un număr special al Encyclopedic Poetry School, în care a inclus 8 poeți de talie internațională. Printre ce opt poeți incluși în această antologie se află și poetul lugojean Nicolae Silade, cu cea de-a treia parte din poemul „everest”. Mid-Autumn Festival (Festivalul de la mijlocul toamnei), cunoscut și sub denumirea de Festivalul Lunii sau Festivalul Mooncake, este unul dintre cele mai importante festivaluri din China, la fel de popular ca Anul Nou Chinezesc și datează de peste 3.000 de ani. Festivalul are loc în a 15-a zi a lunii a 8-a din calendarul lunisolar chinezesc, cu lună plină noaptea, corespunzătoare mijlocului lunii septembrie. Sărbători similare sunt în Japonia, Coreea, Vietnam și alte țări din Asia de Est și de Sud-Est. În această zi, care coincide cu ziua recoltei, chinezii cred că Luna are cea mai strălucitoare și cea mai plină dimensiune. De aceea sunt purtate și afișate felinare de toate dimensiunile și formele – faruri simbolice care luminează calea oamenilor către prosperitate și noroc. Festivalul de la mijlocul toamnei se bazează pe legenda lui Chang’e, zeița Lunii din mitologia chineză.

