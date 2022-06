Un preot din Timiș a adus-o la slujba de duminică pe Tanti Lenuta, “bunica lui Mircea Bravo”, ca să atragă enoriașii la biserică

Preotul din Ghizela, localitate aflata la cativa kilometri de Lugoj, a apelat la o strategie inedita pentru a-i atrage pe enoriasi la biserica.

Preotul Lazar Moise a avut-o invitata la slujba de duminica pe Tanti Lenuta din Chinteni, femeia fiind cunoscuta si ca “bunica lui Mircea Bravo”. Tanti Lenuta, pe numele ei adevarat Lenuta Moldovan, a onorat invitatia preotului, iar aprecierile pentru vizita in localitatea Ghizela au fost pe masura. Preotul a fost incantat de prezenta unuia dintre cei mai apreciati vloggeri, care alaturi de Mircea Bravo face senzatie in videoclipurile de pe Facebook si Youtube.

Obiectivul parintelui a fost atins si asta pentru ca la slujba de duminica s-au adunat si multi tineri care au vrut sa o vada in carne si oase pe “bunica lui Mircea Bravo”. Ardeleanca autentica, dar si o femeie credincioasa, considerata cea mai simpatica bunicuta, Lenuta Moldovan nu are nicio legatura de rudenie cu Mircea Bravo. In varsta de 74 de ani, tanti Lenuta a debutat in televiziune in urma cu aproape zece ani la un post tv local din Cluj, scrie lugojinfo.ro.

