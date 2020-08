Un preot din Timiș, negationist COVID, fan al președintelui Tanzaniei, s-a infectat cu coronavirus

Inca un negationist COVID asteapta un miracol de la medici. Fan al presedintelui Tanzaniei, preotul din Ohaba Forgaci s-a infectat cu coronavirus

Agitatie mare la Ohaba Forgaci unde localnicii se roaga zi si noapte pentru ca medicii sa aiba grija si sa il insanatoseasca pe preotul din localitate.

Preotul Valentin Nicolae Voicu a ajuns la spital in urma cu cateva zile iar verdictul medicilor a fost necrutator: pozitiv la coronavirus. Voicu a raspandit in ultimele luni mai multe mesaje in care nega existenta virusului iar in una dintre postari le cerea prietenilor sa il asculte pe presedintele ….Tanzaniei.

Contactat de Lugoj Info.ro, preotul a refuzat orice dialog sustinand ca este ocupat. In Ohaba Forgaci apropiatii parintelui neaga in continuare existenta virusului sustinand ca defapt preotul a facut o pneumonie. Deocamdata nimeni nu stie in ce conditii s-a infectat parintele insa pe retelele de socializare preotul apare in mai multe poze fara masca semn ca daca nu a crezut in existenta virusului nici nu si-a luat masuri de preventie. Localitatea in care slujeste preotul are inregistrat un singur caz de coronavirus astfel ca se banuieste ca preotul s-a infectat in alta localitate.

Sursa: lugojinfo.ro

Comentarii

comentarii