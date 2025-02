Un preot din vestul țării, oprit de la slujire şi acuzat că a fost „plantat” în BOR de Biserica Ortodoxă Rusă, a fost reţinut pentru complicitate la distrugere

Preotul Ciprian Mega, oprit de la slujire şi acuzat de Episcopia Ortodoxă a Oradiei că a fost „plantat” în BOR de Biserica Ortodoxă Rusă, a fost reţinut, luni, pentru 24 de ore, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuş pentru complicitate la distrugere. El este acuzat de incendierea cu intenţie a unui autoturism parcat pe marginea DN 76. Potrivit unor sursei judiciare, citate de G4 media, în cursul dimineţii de luni, poliţiştii bihoreni ar fi făcut percheziţii la Mega şi la alte persoane suspectate că l-ar fi ajutat să-şi incendieze propria maşină.

„La data de 17.02.2025, prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuş s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de M.C.R. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la distrugere, şi faţă de G.A.D. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la distrugere. În fapt, în data de 5 februarie 2025, în jurul orei 00:45, cu intenţie, a fost incendiat, prin folosirea unei substanţe inflamabile care a provocat o explozie de natură să pună în pericol ceilalţi participanţi la traficul rutier, autoturismul marca Mazda 5, proprietatea S.C. E.F. S.R.L., parcat la ieşirea din localitatea Drăgăneşti spre Ştei, pe marginea DN 76, la ieşirea dintr-un spaţiu amenajat pentru parcare, care a ars în totalitate, cauzând un prejudiciu de aproximativ 4000 euro”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Potrivit sursei citate, în acest caz a fost luată măsura reţinerii faţă de suspectul M.C.R. pentru o perioadă de 24 de ore.

Parchetul Tribunalului Beiuş mai informează că, în cursul dimineţii de luni, s-au desfăşurat cinci percheziţii la imobile din Oradea, judeţul Bihor, în vederea administrării probelor.

Potrivit surselor citate de G4media, există deja probe, inclusiv imagini video, care dovedesc că preotul şi-ar fi incendiat autoturismul.

În urmă cu o lună, Episcopia Ortodoxă a Oradiei l-a oprit de la slujire şi l-a suspendat din funcţia de paroh pe preotul Ciprian Mega, de la Parohia „Sfântul Spiridon”, din Oradea, acuzându-l că a fost „plantat” în Biserica Ortodoxă Română de Biserica Ortodoxă Rusă şi că „slujeşte altor interese decât cele ale Bisericii şi ale Ţării în care îşi duce traiul”.

Episcopia îl mai acuza pe preot că s-a opus verificării financiar-contabile a parohiei şi că nu a mers la Eparhie pentru cercetări. Reprezentanţii Episcopiei făceau referire şi la „slujirea preotului-regizor, pe cât de excentrică, pe atât de anarhică”.

La momentul respectiv, preotul a respins pe Facebook acuzaţiile Episcopiei, spunând că nu s-a opus niciodată verificării financiar-contabile a parohiei, că nu a abordat niciodată teme politice în biserică şi că nu a primit ajutor din afara ţării şi niciun „policandru de la vreun mitropolit rus”. Mega ruga Patriarhia Română să delege o comisie de audit pentru Parohia “Sf. Spiridon”, „persoane independente de Episcopia Oradiei şi de interesele episcopului”.

În 13 februarie, preotul ortodox Ciprian Mega scria că, „din mila lui Dumnezeu, şi-a ispăşit sancţiunea de treizeci de zile şi că va putea „sluji din nou Dumnezeiasca Liturghie”, o „aşteptare” care-i „umple sufletul cu bucurie de la Domnul”.

„M-au întrebat mulţi preoţi de ce am acceptat această “oprire”, ştiind că ea nu are vreun temei canonic, ci este un complot al homosexualilor din BOR, acţiune instrumentată politic. Am respectat această sancţiune pentru că, odată cu mine, au fost umiliţi toţi preoţii care nu îndrăznesc să ridice glasul înaintea acestor inchizitori imorali.

Tot începând de mâine, voi publica aici o serie de texte, scrise mai demult, dar redescoperite de curând, considerându-le importante în această perioadă, în care se simte nevoia unui diagnostic pentru societatea românească”, afirma preotul pe reţeaua de socializare.

Ultima sa postare pe pagina de Facebook este de duminică, 16 februarie, de la ora 12,57 şi cuprinde doar un rând: „Revenind la slujire, primul cuvânt este la “Duminica întoarcerii fiului risipitor”, text care însoţeşte o poză sub care scrie „Duminica întoarcerii fiului risipitor”.

Conform unor surse citate de „Bihoreanul”, ancheta care îl vizează pe preotul-regizor Ciprian Mega ar scoate la iveală faptul că preotul Ciprian Mega ar fi pus la cale incendierea propriei maşini după ce a promis că va face dezvăluiri despre corupţia din Episcopia Oradea, dar nu avea, de fapt, nicio dovadă în acest sens.

Ciprian Mega este un preot-regizor din Oradea, care a obţinut premii internaţionale şi a lucrat cu mari actori români şi străini. Preotul s-a aflat în mijlocul unui scandal imens, după ce la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea un preot pe care Mega l-ar fi reclamat la Epsicopie că ar avea porniri homosexuale a depus, în anul 2021, o plângere penală pentru violarea vieţii private.

Potrivit informaţiilor prezentate de presă la acea vreme, preotul Mega ar fi sesizat Epsicopia şi ar fi redirecţionat o discuţie purtată de preotul care i-a făcut plângere cu presupusul său „prieten”. Conversaţia de pe WhatsApp ar fi fost făcută publică de către un fost iubit al unuia dintre presupuşii homosexuali, din răzbunare, şi aşa ar fi intrat în posesia preotului Mega. Acesta a retrimis-o protopopului de Oradea pentru a fi transmisă episcopului Sofronie Drincec, care să ia măsurile ce se impun în astfel de cazuri, potrivit unor surse judiciare citate de presa vremii.

Pentru că la vremea respectivă urma sfinţirea Bisericii „Sfântul Spiridon”, unde slujeşte preotul Mega, acesta a cerut expres Episcopiei şi Patriarhiei „să rânduiască” aşa încât „soborul slujitor la sfinţirea bisericii să nu cuprindă vreun membru al reţelei homosexuale, care a subjugat Biserica Ortodoxă Română”.

Preotul incriminat nu a venit la sfinţirea bisericii, însă preotul Ciprian Mega a povestit apoi că a fost sunat de la Poliţia din Oradea pentru a fi audiat ca martor într-un dosar în care se fac cercetări în urma unei reclamaţii. Doi ani mai târziu, în vara anului 2023, preotul Ciprian Mega a fost chemat din nou la Poliţie, de această dată în calitate de învinuit, fiind acuzat de violarea vieţii private.

Într-o informare de presă dată publicităţii la vremea respectivă de către purtătorul de cuvânt de atunci al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, acesta afirma că „homosexualitatea este total incompatibilă cu slujirea preoţească, iar canoanele Bisericii Ortodoxe referitoare la condiţiile morale elementare pe care trebuie se le îndeplinească un cleric, indiferent de treapta slujirii sale, sunt absolut limpezi şi nu sunt opţionale în respectarea lor”.

Preotul ortodox Ciprian Mega, în vârstă de 40 de ani, s-a stabilit în urmă cu şapte ani în Oradea, ridicând în mai puţin de un an biserica având hramul „Sfântul Spiridon”, pe amplasamentul fostei biserici de lemn de lângă Spitalul Municipal. Ciprian Mega este căsătorit cu Laura, originară din Oradea, cu care are patru copii.

