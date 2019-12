Un primar din Timiș le-a returnat unor localnici gunoiul aruncat la voia întâmplării

Primarul comunei Tomesti s-a gandit sa le dea o lectie de bun simt unor concetateni din comuna pe care o conduce si le-a dus la porti gunoiul aruncat la intamplare.

Costel Medelean, primarul de la Tomesti a declarat pentru Lugoj Info.ro ca s-a saturat de lipsa de bun simt a unor localnici si s-a gandit sa ia atitudine.

”Cred ca au fost trei cazuri in care le-am dus gunoiul la usa. Umblu foarte mult prin comuna si intamplator am vazut cam ce a scos fiecare la poarta. A trecut firma de salubrizare si normal ca a lasat pe loc gunoaiele care nu au fost selectate corespunzator. Peste cateva ore le-am gasit aruncate in diferite locuri. Nu se poate asa ceva! Pur si simplu nu am mai rezistat. Se arunca deseuri in Bega, in padure, peste tot. Trebuia sa iau atitudine!”, a declarat Costel Medelean.

Zona Tomesti este una foarte apreciata de catre turisti, insa de ceva timp, fie ca vorbim de zonele de agrement sau pur si simplu de zona impadurita, au inceput sa apara gropi ilegale. Atitudinea primarului a fost apreciata de majoritatea localnicilor care ii cer edilului sanctiuni aspre pentru cei certati cu bunul simt.

