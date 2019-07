Un scandal izbucnit la un botez s-a terminat în flăcări

Un barbat din Lugoj a fost arestat duminica de catre magistratii lugojeni fiind acuzat de violare de domiciliu si distrugere prin incendiere.

Pompierii si politistii au fost anuntati duminica dimineata in jurul orei 4 despre faptul ca un incendiu a izbucnit pe strada Herendestiului din Lugoj, in cartierul Mondial-Bocsei. Mai multe echipaje de salvare s-au deplasat la locul anuntat prin apelul la 112. Incendiul a fost stins imediat, insa, in urma anchetei facute la fata locului, pompierii au stabilit ca incendiul a fost provocat.

Politistii au preluat cazul si asa au ajuns la un barbat. In urma continuarii cercetarilor, oamenii legii au stabilit ca suspectul a participat la un botez care a avut loc la un restaurant de pe strada Buziasului unde a intrat in conflict cu familia care organiza evenimentul. Omul s-a gandit sa se razbune si a mers acasa la cei cu care s-a certat, a fortat intrarea in locuinta si a dat foc locuintei. Mai multi martori au declarat politistilor ca barbatul suspectat ca a incendiat locuinta a fost plecat de la petrecere. Judecatorii lugojeni au acceptat probele depuse de politisti si procurori si au decis arestarea barbatului pentru 30 de zile.

Sursa: lugojinfo.ro

